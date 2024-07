Zenzero e cannella abbassano la glicemia?

Sono sempre di più gli studi che si occupano degli effetti che hanno le spezie sul diabete e la glicemia, due argomenti di non poco conto che suscitano un grande interesse non solo a chi vuole tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue ma anche per chi vuole prevenire le malattie croniche.

Ora la domanda che non possiamo fare a meno di porci è la seguente: è vero che zenzero e cannella possono abbassare la glicemia? Ad averne parlato e spiegato con attenzione la questione è stato il nutrizionista Dario Vista, che in particolare ha detto: “Quando si parla di diabete è importante premettere che le condizioni di salute devono essere valutate dal medico anziché lanciarsi in autonomia in assunzioni di integratori o fare incetta di presunti cibi miracolosi” e ancora: “Sia per lo zenzero sia per la cannella esistono studi, in relazione ai pazienti diabetici, sul ruolo delle sostanze in essi contenute. Molti di questi studi dimostrano che lo zenzero aumenta la sensibilità all’insulina, mentre la cannella nel pasto principale favorisce la riduzione del picco glicemico postprandiale”.

Ma non finisce qua, da studi recenti è stato evidenziato come lo zenzero potrebbe aiutare a prevenire quella che è la sindrome metabolica, la stessa che aumenta il rischio cardiovascolare e il rischio di diabete di tipo 2. Insomma per rispondere alla nostra domanda iniziale, quello che è assolutamente certo è che gli studi sullo zenzero e la cannella sono promettenti ma per tenere la glicemia bassa, è sempre bene adottare una dieta sana e uno stile di vita corretto che possa migliorare tutto quanto.