Fa davvero bene bere il collagene?

La vera domanda a cui molte persone si pongono in questi giorni è: “Bere collagene fa davvero bene?” Partiamo da una premessa importante. Il collagene è una proteina presente nei tessuti connettivi come pelle, tendini, cartilagine e ossa, quindi è un elemento molto importante per la salute del nostro corpo.

“Il collagene svolge un ruolo strutturale nell’organismo. Aiuta soprattutto a sostenere cellule e tessuti, donando loro forza, elasticità, forma e integrità”, rivela una nutrizionista Silvia Foti, “Con l’avanzare dell’età la produzione di collagene rallenta dopo i 30 anni.” La rete di fibre di collagene nel derma diventa sempre più frammentata e le fibre diventano più corte e meno organizzate. ”

Si tratta di un declino della funzione fisiologica, che può anche influenzare il nostro aspetto e la nostra salute. Infatti, le rughe sono causate da una diminuzione dell’umidità e dell’elasticità della pelle.

A questo punto sorge una vera domanda. Cosa succede quando bevi collagene? “È vero che stiamo parlando di un integratore che è stato utilizzato come uno dei migliori sistemi anti -invecchiamento degli ultimi tempi e nello specifico il collagene da bere ha dimostrato effetti davvero funzionali sulla pelle soprattutto per quelli che sono i segni presenti sul viso . Sono tuttavia necessari ulteriori studi per valutare l’ uso a lungo termine dei peptidi di collagene idrolizzati , poiché l’ assunzione più lunga sperimentata finora corrisponde a 90 giorni , e per valutare anche l’ effetto di altre sostanze somministrate insieme al collagene , come vitamine , coenzima Q10, che possono agire in associazione e sinergia con il collagene per migliorarne e potenziarne gli effetti . Tuttavia , proprio perché questi risultati si basano sull’analisi di studi estremamente eterogenei , principalmente per la composizione dell’integratore e i metodi utilizzati per verificare i risultati, è difficile confermare la certa efficacia di questo integratore. Inoltre, un altro fattore che non è stato dettagliato in tutti gli studi finora condotti riguarda le abitudini e lo stile di vita dei soggetti che hanno assunto collagene : i pazienti con sane abitudini di vita , come una dieta equilibrata e un’adeguata assunzione di acqua potrebbero presentare risultati più evidenti e rapidi nel migliorare l’ aspetto della pelle e l’elasticità con l’assunzione di collagene rispetto ai pazienti con abitudini di vita non sane ” ha infine spiegato la nutrizionista .