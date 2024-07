Non solo arance, ecco i cibi che contengono vitamina c

Forse fino a questo momento tutti voi pensavate che l’alimento con il più alto contenuto di vitamina C fossero proprio le arance. È un agrume molto conosciuto, amato e molto apprezzato in tutto il mondo. Ma non è così, come ha spiegato la nutrizionista Valentina Gagliazzo, si tratta di un nutriente presente in molti alimenti comuni. Eccone cinque.

1. Rucola: La rucola è una delle verdure con il più alto contenuto di vitamina C, soprattutto se consumata cruda, spiega il nutrizionista. “La vitamina C, d’altra parte, aumenta l’assorbimento del calcio”, un minerale che aiuta la salute dello scheletro. D’altra parte, contribuisce anche alla sintesi del collagene, una proteina che aumenta l’elasticità e la durata delle ossa e delle articolazioni”.

2. Spinaci: lo stesso vale per gli spinaci. È meglio consumare gli spinaci crudi per non perdere le loro proprietà. “Per evitare la diffusione di questa sostanza, si consiglia di cuocerla al vapore senza farla bollire. Infatti, il contenuto di questa vitamina viene danneggiato anche dal contatto con l’acqua.”

Radicchio rosso: In questo caso è un prodotto ancora più buono se consumato completamente crudo, spiega il nutrizionista Gagliazzo. “Grazie alla presenza di altri preziosi micronutrienti, l’effetto antiossidante, che è la base per combattere gli effetti dannosi, viene aumentato. Si tratta dei radicali “liberi”, responsabili dell’invecchiamento precoce. ”

4. Kiwi: questo frutto contiene anche vitamina C. Dovresti prenderne almeno due al giorno. In effetti, è un frutto molto più grande dei mandarini.

5. Ananas: Infine, l’ananas non fa eccezione. L’ananas è un’ottima fonte di acido ascorbico e vale sempre la pena includerlo nella vostra dieta, anche se si tratta di cambiare la vostra dieta. “Insieme all’acido ascorbico, questo frutto è ricco anche di altri nutrienti energizzanti, tra cui le vitamine del gruppo B come l’acido pantotenico, che ha effetti antistress.”