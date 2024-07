Abbronzatura: cosa mangiare per favorirla?

Non tutti hanno la possibilità di andare in spiaggia o in piscina tutti i giorni o almeno favorire l’abbronzatura tutti i giorni. Pertanto, è bene conoscere alcuni accorgimenti e consigli che possono aiutarvi anche nei momenti difficili e impossibili.

Ebbene, il modo perfetto è quello che riguarda la tavola e il cibo che mangiamo. Anche se non è come pensiamo, ci sono alimenti che in realtà favoriscono solo l’abbronzatura. Migliora il tono della pelle e rende il colorito più sano. grande vantaggio.

“Qualche carota, una fetta di melone giallo o di pesca, oppure 3 o 4 albicocche possono contribuire in modo significativo al fabbisogno giornaliero di questa vitamina. Anche se la vitamina non aumenta direttamente le scottature solari, garantisce una pelle dorata e soprattutto” dice La nutrizionista Valentina Gagliazzo e ancora: “la pelle è particolarmente ricca di difese antiossidanti, che sono particolarmente ricche di alimenti di origine vegetale, insieme a vitamina E, vitamina C e polifenoli rinforzati e aggiunti:”. Poiché è una verdura a foglia verde, aggiunge un po’ di stagionalità alla tua insalata. Da tenere presente che gli spinaci e l’anguria sono antiossidanti particolarmente sensibili alla luce e al calore. Pertanto, è meglio dare la preferenza alle varietà che possono essere consumate crude. ”

Insomma, per chi ne ha bisogno, vale davvero la pena mangiare questi alimenti per favorire un colorito più sano nel nostro corpo.