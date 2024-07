Dove trovare il magnesio in estate?

In estate questo importantissimo elemento viene perso a causa dell’eccessiva sudorazione. Per questo motivo è sempre bene trovare il modo di reintegrare un’adeguata energia che possa in qualche modo compensare questa carenza.

Ecco perché la prima domanda che ti devi porre è quali sono gli alimenti che ne contengono di più. Ad esempio, il magnesio si trova negli alimenti a base vegetale e “la clorofilla è composta da magnesio, quindi le verdure a foglia verde, in particolare le verdure verdi, sono una buona fonte”, spiegano gli esperti di nutrizione. Gli alimenti più ricchi di magnesio includono anche noci, semi oleosi e cereali. Soprattutto prodotti integrali. La raffinazione, infatti, riduce notevolmente la presenza di questo minerale, che si trova principalmente nel germe e nella crusca

Ma non è tutto. Per assumere abbastanza magnesio, consigliamo di considerare sempre il latte di soia, soprattutto a colazione. ”D’estate sostituite i cereali raffinati con quelli integrali, poi frutta fresca e mandorle. Ma non è tutto. “A pranzo e cena, abbinate verdure come melanzane, carote, spinaci e bietole con tacchino e fagioli”, consiglia la nutrizionista e ancora: “sono consigliate pesche e uva, soprattutto rossa”. Ad esempio, fornisci la giusta quantità. Al mattino e al pomeriggio si consiglia di fare uno spuntino come frutta secca come fichi secchi o un pezzetto di cioccolato fondente con un contenuto almeno al 75%.Anche questi sono alimenti ricchi di questo minerale. È importante bere molta acqua durante e tra i pasti il che aiuta anche a trattenere il magnesio.”