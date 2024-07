funzione segreta dello smartphone: ecco la differenza se la si attiva

Parliamoci chiaro, oggi gli smartphone sono sicuramente uno degli accessori più diffusi in assoluto, si può con certezza affermare che tutti quanti ne possediamo uno, addirittura ci sta anche chi ne possiede due o tre o quattro. Sarà anche per questo motivo che il prezzo negli ultimi anni è arrivato fino a 2 o 3 mila euro, le industrie sono assolutamente certe di questo fenomeno.

Quello che però forse non tutti sanno è che esiste un trucco che potrebbe cambiare decisamente la vita di ognuno di noi e dal quale, una volta scoperto e utilizzato non se ne potrà più fare a meno in nessun modo. Quello che si deve fare è impostare solo a prima volta questa opzione e poi lo smartphone farà tutto da solo, i passaggi sono relativi ad un modello particolare di smartphone, ovvero il Samsung Galaxy.

Per la precisione questo trucco ha a che fare con il riavvio dello smartphone stesso, è una piccolezza che fa la differenza, infatti con questo sistema è possibile eliminare i file residui e anche i rifiuti e poi svuotare la cache, liberare la RAM e chiudere i processi delle app in background e altro ancora, riuscendo a migliorare la salute della batteria.

Per potere poi impostare il riavvio programmato dello smartphone, quello che si deve fare è aprire il menù Impostazioni e scorrere fino alla cura del dispositivo e poi procedere con ottimizzazione automatica e fare tap su Riavvio automatico che cambia a secondo del modello di Galaxy in uso. Si può scegliere anche tra riavvia quando necessario e riavvia in base al programma o entrambi.