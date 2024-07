L’acqua di cocco fa davvero bene: ecco la verità

Non ci sono dubbi sul fatto che l’acqua di cocco sia una delle bevande più apprezzate degli ultimi anni e forse anche per questo motivo conoscerne le sue proprietà non fa altro che essere un modo per capire se davvero permetta di raggiungere i risultati sperati.

Partiamo da un presupposto importante: l’esperta spiega che l’acqua di cocco è costituita dal 95% di acqua e poi: “Su 100 ml ci sono circa 2,5 grammi di zucchero: una quantità modesta. L’acqua di cocco è povera di proteine e grassi, che sono quasi assenti, ma ha un elevato contenuto di potassio, sodio e magnesio e di vitamine del gruppo B e di vitamina C. Non contiene colesterolo, né fibre, né lattosio né glutine. È indicata anche per celiaci e intolleranti al lattosio”.

Una cosa è certa, questa bevande è molto dissetante anche per via del ricco contenuto di potassio e infatti molto spesso viene usata dagli sportivi anche per via del basso contenuto di zuccheri che si trova al suo interno, delle volte è usata anche come integratore dopo un lungo esercizio fisico.

Per quello che poi concerne gli effetti sulla salute, secondo degli studi che sono stati portati avanti nel corso degli anni, è bene sapere che l’acqua di cocco ha un effetto benefico per la riduzione del rischio cardiovascolare e per la riduzione del colesterolo cattivo, ha inoltre anche effetti antinfiammatori.

“Un’ipotesi è che abbia un’attività importante sul microbiota intestinale, favorendo la crescita dei batteri buoni” ha spiegato poi la nutrizionista che ha consigliato anche di berla con dei frullati o degli smoothie.