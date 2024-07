frittura di pesce: la ricetta perfetta

Non c’è dubbio che mangiare una frittura di pesce in estate sia un’esperienza completamente diversa rispetto a mangiarla tutto l’anno. Il fatto è che il pesce fritto, come qualsiasi altro cibo fritto, dovrebbe essere un’eccezione, poiché contiene molti grassi ed è difficile da digerire. Ma ci sono alcuni piccoli accorgimenti per renderlo leggero, sano e gustoso come la versione “tradizionale”.

A cosa servono? ?Pesce fritto Innanzitutto per la panatura utilizzate la farina di riso invece di quella di frumento? Dott. Manji dice: “I fritti con farina di riso hanno diversi benefici. Innanzitutto la farina di riso assorbe solo il 4% dei grassi, rendendola una forte alleata per il cuore. La farina di riso assorbe anche le sostanze chimiche genotossiche (che attaccano il DNA) prodotte durante la cottura di cereali, patate e caffè. Inibisce la formazione di acrilammide. Infine, e non è cosa da poco, la farina di riso forma una mollica sottilissima, che rende il pesce più saporito. L’unico buon consiglio è quello di evitare cibi grassi come pesce spada e salmone”

Ecco la ricetta perfetta:

400 g gamberi

330 g calamari

2 g sale iodato

Farina di riso q.b.

Olio extravergine di oliva o olio di semi di girasole alto oleico a scelta. Passo

Pulite i calamari e tagliateli a fettine.

Bellissimi gamberetti. Rimuovere la testa e il guscio e rimuovere il filo addominale nero.

Pulite i carciofi eliminando le foglie esterne più dure, le punte e i peli interni e porzionateli.

Ricoprire il pesce con farina di riso e friggerlo in abbondante olio (170-180℃).

Cuocere fino a doratura, ma non brunastra (questo indica la formazione di acrilammide, sostanza nociva).

Togliere il pesce dall’olio e asciugarlo su carta assorbente, cambiando la carta tre volte.

Nel frattempo spolverizzate i carciofi con la farina e fateli asciugare.

Salare il pesce fritto e aggiungere i carciofi.