Pietre e sassi da giardino: ecco qualche idea originale

Il giardino è sicuramente una parte importante della casa, per questo va curato con la stessa cura e amore degli interni di un appartamento o di una villa. Quindi la domanda fondamentale è: Quali sono i dettagli perfetti per creare un giardino del tutto originale?

Uno degli usi più interessanti della pietra nel giardino è quello di creare punti focali come fontane e sculture. Quindi assomiglierebbe a questo:

Fontana di pietra: creare una fontana con pietre impilate può sembrare un progetto difficile, ma il risultato finale può essere incredibilmente gratificante. . Per fare ciò, ti consigliamo di aggiungere suoni rilassanti. Il rumore dell’acqua che scorre su pietre di diverse forme e dimensioni crea un rilassante suono di sottofondo, perfetto per giardini destinati al relax.

Usare la pietra è sempre la scelta perfetta, soprattutto se si vuole aggiungere eleganza al giardino stesso. Pertanto, consigliamo di creare percorsi in pietra come soluzione per separare gli spazi e facilitare il traffico. È anche l’occasione per porre importanti accenti estetici. L’uso di pietre e ciottoli trasforma una semplice passerella in un elemento di arte paesaggistica che unisce funzionalità e bellezza naturale.

Ciò che non bisogna dimenticare è la scelta del materiale. Solitamente dovrebbe essere costituito da ciottoli lisci, che formano un percorso comodo e dall’aspetto morbido, o da pietre piatte, che forniscono una superficie più stabile e solida. Quale scegli dipende dallo stile del tuo giardino e dallo scopo del percorso. Altre pietre da considerare sono le pietre piatte, perfette per un approccio più formale e regolare e che possono essere disposte secondo motivi geometrici per un effetto più strutturato.