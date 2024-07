Quali sono gli alimenti che contengono troppo sale?

Parliamoci chiaro il sale fa bene o fa male? Le scuole di pensiero sono tante e diverse e sono divise tra chi proprio non riesce a farne a meno e chi invece evita di metterlo anche se in piccole quantità negli alimenti di vario genere.

“L’eccesso di sale combinato spesso in tanti alimenti industriali con zuccheri raffinati e grassi stimola la liberazione di ormoni legati a sensazioni di piacere tra cui la dopamina” spiega la dietista Patrizia Gaballo, esperta in nutrizione clinica e malattie intestinali che poi aggiunge: “Quasi tutti i prodotti confezionati, compresi quelli senza zuccheri e grassi, ne forniscono in quantità importanti. Alcuni alimenti, inoltre, spesso al posto del sale contengono glutammato di sodio, un altro esaltatore di sapidità che ha effetti simili sulla salute. Per capire quando ne contenga un determinato prodotto a porzione basta soffermarsi sulla tabella nutrizionale e cercare la dicitura “sodio”.

Ma quali sono gli alimenti che ne contengono in misura maggiore? La risposta potrebbe non essere quella che tutti si aspettano, eccoli di seguito:

1. Pane: il pane come i panini pare avere una quantità di sale non indifferente al suo interno e questo per via anche della farina con cui viene creato.

2. Impanati: Bocconcini di pollo, cotolette impanate, ma anche polpette di pesce, crocchette sono tra i cibi a più alto contenuto di sodio.

3. Cibi in scatola: stesso discorso per le zuppe già pronte, i legumi in scatola e tanti altri prodotti possono fornire elevate quantità di sale.

4. Sottaceto e sottolio: “Oltre a scegliere con attenzione un prodotto che ne contenga minori quantità, per ridurne il contenuto si possono scolare e sciacquare direttamente sotto l’acqua” spiega l’esperta.

5. Salse da condimento: Le salse da condimento, compresa quella barbecue e i sughi già pronti utilizzati per insaporire i primi piatti possono contenere quantità importanti di sale.