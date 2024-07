Repellente per mosche naturale: eccome come crearlo

Una cosa è certa: le mosche sono uno dei problemi che in estate non ci fanno stare tranquilli, sono fastidiose e nella maggior parte dei casi sono anche difficili da debellare e questo è un problema non da poco se si tiene conto del fatto che sono anche irritanti e che molte volte portano dei germi e dei batteri che mettono a rischio la salute di chi sta in casa.

Per questo motivo, è sempre bene riuscire a creare un repellente naturale che possa con pochi ingrediente sopperire al problema e per farlo basta solo quello che si ha in casa, ad esempio, gli ingredienti a vostra disposizione possono essere:

Foglioline di menta : la menta ha un odore intenso che le mosche trovano insopportabile.

: la menta ha un odore intenso che le mosche trovano insopportabile. Foglioline di basilico : anche il basilico ha proprietà repellenti naturali.

: anche il basilico ha proprietà repellenti naturali. Aceto bianco : utilizzato per la sua forte essenza, che agisce come deterrente.

: utilizzato per la sua forte essenza, che agisce come deterrente. Acqua: per diluire la miscela.

Per quello che invece riguarda il contenitore è bene usare:

Un barattolo di vetro : per mescolare e conservare il repellente.

: per mescolare e conservare il repellente. Un contenitore spray : per applicare facilmente il repellente nelle aree desiderate.

: per applicare facilmente il repellente nelle aree desiderate. Un colino: per filtrare la miscela.

Una volta che questi elementi sono stati trovati, quello che si deve fare è seguire un procedimento standard, ovvero: spezzare le foglie di menta e basilico, si tratta di un odore che le mosche non sopportano e che deve essere alla base di ogni repellente, inseguito si deve prendere il barattolo di vetro e lo si riempie anche di aceto bianco che essendo una forte essenza non fa altro che agire con grande efficacia. Poi immergere le foglie di menta e basilico con aceto e mescolare tutto per bene. Chiudere il barattolo con un coperchio e lasciarlo fermo per una settimana.

Si deve aspettare una settimana prima di aprire il barattolo e aggiungere acqua per poi mescolare il tutto e assicurarsi che gli ingredienti siano amalgamati al punto giusto. Poi usare un colino per miscelare e versare nel contenitore.