caldo e integratori: quali sono i migliori

Siamo nel momento più caldo dell’anno e su questo non ci sono davvero dubbi, in estate è il problema principale e in questi giorni poi le temperature sembrano non avere voglia di dare nessuna tregua specialmente in Italia. Gli esperti dicono: “Per contrastare il caldo e i malesseri che comporta e favorire il benessere dell’organismo la scelta dell’integratore deve essere personalizzata, meglio ancora se dal proprio medico che conosce le vostre condizioni di salute”. Ma quali sono?

1. Salvia per contrastare la sudorazione eccessiva: questo è il migliore tra gli integratori naturali contro il caldo, è una pianta aromatica, la nutrizionista spiega: “Questo rimedio, oltre a vantare proprietà antiossidanti e toniche, è ottimo per contrastare la sudorazione eccessiva, anche sotto forma di infuso”. 2. Centella asiatica per combattere il gonfiore: anche nei mesi estivi si presenta il gonfiore degli arti inferiori, come le gambe e le caviglie e i piedi specialmente nelle donne. “Tra i migliori integratori per combattere il caldo e in particolare la pesantezza e il gonfiore ci sono quelli a base di centella asiatica, una pianta rampicante erbacea perenne della famiglia delle Ombrellifere, ampiamente utilizzata, ricca di minerali e fitonutrienti dall’azione antiossidante, utili alla circolazione tra cui i flavonoidi e i polifenoli” 3. Magnesio per allontanare la fiacca: spesso quando ci si sente stanchi alla base si è davanti la carenza di questo minerale e infatti l’esperta spiega: “L’assunzione di magnesio può aiutare a contrastare la fiacca, ma va evitato in caso di malattie renali: consigliato quindi parlarne sempre con il proprio medico. Il magnesio sostiene il metabolismo energetico, meglio ancora se abbinato anche al potassio, un altro minerale prezioso per stare alla larga dalla stanchezza e di cui spesso in estate si è carenti per via della sudorazione eccessiva e di una dieta povera di verdura e frutta, la cui carenza apre la strada nelle giornate più calde anche a crampi, mal di testa e tanti altri malesseri”.