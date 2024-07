foglie bucate sulle piante: quale sono le cause?

Quante volte ci si trova davanti a delle foglie bucate sulle nostre piante, le stesse che sempre con tanta cura abbiamo cercato di fare crescere e di proteggere dal freddo e dal caldo, si tratta di qualcosa che può assolutamente succedere e che ha delle cause di non poco conto.

Insetti e parassiti: i primi colpevoli dei buchi nelle foglie sono loro, creature che si nutrono delle piante e che sono tra le più comuni insieme con lumache e chiocciole: preferiscono ambienti umidi e lasciano sempre una traccia dietro di loro. In genere agiscono la notte quando non ci sta il controllo.

Bruchi e larve: stesso discorso vale per questa specie di farfalle che sono dannose allo stesso modo e si concentrano su delle varietà di piante che possono essere individuate per la loro presenza di uova sulle foglie.

Malattie e carenze nutrizionali: oltre che gli insetti, lo stesso risultato si può avere con le malattie come il corineo si tratta di malattie fungine che iniziano con macchie marroni sulle foglie e poi si trasformano in buchi con un alone giallo. Per risolvere è sempre il caso di intervenire in modo tempestivo stando anche attenti alla gestione dell’umidità, cosi da evitare che si possa arrivare a dei danni irreversibili.