IOS 18 BETA 2: ECCO TUTTE LE NOVITA’ PRESENTI

Sta per arrivare il nuovo aggiornamento che riguarderà i dispositivi Apple e in particolare gli iPhone di ultima generazione, stiamo parlando di iOS 18 beta 2 che al suo interno comprende una serie di novità di non poco rilievo, scopriamole.

1. iPhone Mirroring: si comincia con la novità più interessante, questa funzione permette di controllore l’iPhone anche da MAC anche quando è bloccato, si possono gestire: app, gestire notifiche e altro ancora, tutto dal nostro computer.

2. Interruttore RCS: si tratta di un interruttore di messaggistica che sostituirà SMS e MMS. Anche se al momento non è ancora funzionante, si tratta di una funzione che al momento è visibile solo per gli utenti iPhone negli Stati Uniti con operatori che supportano RCS come T-Mobile, Verizon e AT&T.

3. Modifiche alla Schermata Home: nella schermata di home ci saranno delle modifiche come l’icona dell’App Store in modalità scura e un nuovo interruttore per la tonalità dello sfondo.

4. Nuovi Widget: Un nuovo widget chiamato Carte connesse Wallet è stato aggiunto, anche se al momento non è ancora funzionante.

5. App Password: Nell’app Password, è stato aggiunto un pulsante “+” nella vista principale che facilita anche la navigazione.

6. Centro di Controllo: Il pulsante di accensione nel Centro di Controllo ora offre un feedback e richiede una pressione per potersi attivare.