yogurt a cena: davvero si perde peso in questo modo?

Quante volte si è pensato di cenare solo con un yogurt, pensando che quello fosse il modo giusto per portare avanti una dieta sana e giusta, cosi anche da perdere peso? E’ una tecnica che molto spesso viene chiamata cena bianco-latte e da anni la si conosce. Ma è davvero positiva?

Partiamo dal presupposto che lo yogurt è un alimento che se inserito in una dieta bilanciata favorisce la forma fisica e la salute, anche gli esperti spiegano: “Dal punto di vista nutrizionale un vasetto di yogurt bianco al naturale con un basso tenore di zuccheri oltre a vitamina D, calcio e altri minerali, apporta principalmente grassi che contribuiscono alla sazietà e proteine che favoriscono la produzione del GH, l’ormone che nelle ore serali tende a raggiungere il picco di secrezione e che stimola la lipolisi, il meccanismo che favorisce lo smaltimento del grasso”.

Ma non finisce qua, è anche importante sottolineare come alcuni studi dicono che fare cena cosi in modo frugale ha dei vantaggi di non poco conto, quindi pensare che possa essere una soluzione quando si ha bisogno di restare leggeri è davvero giusto a prescindere dal fatto che si voglia garantire una forma fisica impeccabile.

“Dal punto di vista nutrizionale ed energetico lo yogurt è certamente un alimento completo, perché apporta oltre alle proteine anche carboidrati e grassi, ma il corpo ha bisogno anche di altri nutrienti e di fibre per funzionare in modo ottimale. In più lo yogurt è un alimento con un apporto calorico troppo basso per supplire a uno dei pasti principali della giornata” spiega l’esperta infine.