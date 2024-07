Fa davvero bene mangiare il mango? Ecco la verità

Che cosa sappiamo del mango? Ebbene è un frutto che ha una storia davvero lunga: arriva dall’India e nel corso del tempo è diventato il frutto esotico più amato in assoluto e infatti ci sono delle coltivazioni anche in Calabria e in Sicilia davvero famose. Di certo è un prodotto che nelle cucine viene molto usato anche per via delle sue proprietà nutrienti molto alte.

Ha un colore che va dal verde al giallo e che varia a secondo della sua maturazione, all’interno ci sono: calcio, potassio, fosforo, sodio, magnesio e tanto altro. Si tratta di un potente antiossidante che riesce a contrastare le cellule cancerose che possono colpire: polmoni, seno, colon, prostata. E inoltre ci sono anche vitamine, come: A, B, C, D, E, J e K.

E’ bene sapere che la presenza di tutti questi elementi non fa altro che rafforzare il sistema immunitario e aiuta il corpo ad assorbire il ferro, e poi il mango o per meglio dire la vitamina B aiuta anche dal punto di vista estetico per trattare acne e pelle secca e anche per i capelli è un valido aiuto per le doppie punte.