Petunie: ecco in che modo farle rifiorire

Può succedere che le petunie che sono da sempre una pianta resistente, possano anche presentare delle foglie secche, è bene sapere che questi fiori hanno sempre bisogno di una grande quantità di acqua che però non deve bagnare troppo i petali e i fiori perchè potrebbe farle appassire. Quindi, la prima cosa da fare è quella di controllare la siccità del terreno e anche la sua umidità e regolarsi di conseguenza.

Ma non finisce qua, è bene non eccedere con il concime e nemmeno essere carenti, le petunie possono anche esaurire in tempo record quelli che sono i nutrienti a causa della loro fioritura estiva. È importante applicare un concime liquido universale ogni due settimane per garantire un apporto costante di nutrienti. Tuttavia, attenzione a non esagerare con il fertilizzante, poiché un eccesso può causare ingiallimento e imbrunimento delle foglie. Un equilibrio nella concimazione è essenziale per mantenere le piante in salute.

Detto questo, è bene sapere che cosa fare per fare fiorire nuovamente la petunia quando mostrano i segni di insofferenza e quindi foglie ingiallite e rami secchi. E’ bene intervenire prontamente con una soluzione drastica come la potatura, rimuovendo le foglie secche e tenendo le foglie verdi e poi ripulire la pianta per prevenire l’accumulo di umidità e la proliferazione di malattie e insetti. Inseguito, il consiglio è quello di dare sei ore di luce al giorno e annaffiare la pianta in modo regolare facendo attenzione a non bagnare le foglie e i petali. Infine , ricordarsi di usare un fertilizzante liquido e universale.