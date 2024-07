iPhone plus: addio per sempre dal 2025

E’ possibile che tra poco non ci sarà più la possibilità di avere un iPhone Plus o super sottile per lo meno per quello che concerne il modello numero 17 che tra poco potrebbe arrivare sul mercato: sembra infatti che questa opzione è destinata a sparire del tutto.

Ad avere rivelato questo particolare è stato Ming Chi Kuo che con il suo ultimo post ha lasciato davvero tutti senza parole facendo capire come dal 2025 in poi le cose potrebbero cambiare e non poco, volgendo lo sguardo verso un futuro molto diverso da quello che abbiamo adesso, per lo meno da questo punto di vista.

“Che il 2026 dovrebbe essere un anno di svolta lo dicono molti indizi. Il lancio di iPhone 17 porterebbe con sé la maturazione del progetto Intelligenza Artificiale (che per quest’anno sembra più che altro un esperimento) e nuovi smartphone ridisegnati. Ma anche, ci dice ora Kuo, la fine del progetto iPhone “Plus” queste sono le parole dell’esperto che ha fatto capire come questo modello Plus nato in sostituzione del mini al momento starebbe vendendo davvero poco, facendo capire come l’iPhone standard e quello Pro sono sufficienti per restare sul mercato.

In sostituzione con la fine di iPhone Plus, dovrebbe debuttare il tanto citato iPhone sottile che però non prenderà il posto di iPhone 17 Pro Max e ne di Plus, è solo un esperimento, un modo per capire se il nuovo orizzonte prefissato può funzionare oppure no.

Tra le caratteristiche: