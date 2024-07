Quanta acqua beviamo: e’ abbastanza?

È estate ormai ed è molto importante, anche basilare, ricordarsi di rimanere idratati con questo caldo intenso. Tuttavia, sempre più persone dimenticano questo gesto durante la giornata, che ha evidenti effetti sulla loro biologia.

Ci sono sei segnali in particolare che indicano che non stai bevendo quanto dovresti.

Lingua secca: questa è la condizione più semplice da verificare. “A causa delle alte temperature e della ventilazione insufficiente, soprattutto in estate, può verificarsi disidratazione, con conseguente calo significativo della pressione sanguigna e rischio di collasso cardiovascolare”, ha detto l’esperto, aggiungendo che la situazione è grave e pericolosa.

Pelle ruvida: Se noti che la tua pelle non è idratata ed elastica, significa che non stai bevendo abbastanza acqua e che la tua pelle sta subendo grossi cambiamenti.

Ipotensione: se si beve pochissima acqua, soprattutto nelle stagioni in cui si perde regolarmente molta acqua, si corre il rischio di ridurre il volume del sangue.

Scarsa produzione di urina: se non sei adeguatamente idratato, corri il rischio di avere problemi a urinare. Infatti, le persone ben idratate dovrebbero urinare almeno ogni tre ore, mentre le persone che non bevono abbastanza acqua non urinano in quantità adeguate.

Mal di testa, stanchezza e irritabilità: infine, la mancanza di assunzione di acqua influisce anche sulla circolazione e sull’attività cerebrale e può effettivamente portare ad un aumento della stanchezza e dell’affaticamento fisico e mentale, che l’acqua potabile può aiutare rapidamente.