Dente cariato: cause, possibili conseguenze e come agire

Quando si parla di salute orale, c’è sempre da fare attenzione ad una serie di problematiche, che interessano lo stato di salvaguardia dei propri denti e della bocca in generale; alcune complicazioni, specie durante la fase della crescita, possono essere piuttosto pericolose, non soltanto per un motivo di natura estetica, ma anche per le conseguenze che riguardano la salute del proprio organismo in generale. Tra queste, non si può non citare le carie, che interessano una delle problematiche più comuni per la salute dei propri denti, in virtù di una serie di cause che possono portare il dente ad essere cariato. Non tutti sanno, però, che una carie può generare, a sua volta, complicazioni successive per le quali è bene guardare ad una serie di trattamenti che, di seguito, si indicano nel dettaglio.

Cause della carie dentale

Prima di procedere con analisi relative alle possibili conseguenze di un dente cariato, è importante sottolineare, innanzitutto, quali possono essere le cause di una condizione di questo genere. Trattasi, da un lato, di fattori legati all’alimentazione o alla scarsa igiene orale, dall’altro relativi a problematiche genetiche. Nel dettaglio, un’alimentazione troppo piena di zuccheri e carboidrati potrebbe aumentare la componente acida in bocca, a causa della presenza di batteri che si occupano di questo processo, di fatto attaccando lo smalto dei denti e provocando la formazione delle carie; naturalmente, uno dei motivi fondamentali che genera la formazione dei legali riguarda la scarsa igiene orale, soprattutto nel caso di mancato utilizzo di alcuni strumenti fondamentali, come il filo interdentale.

Tuttavia, possono esistere anche motivi genetici, come la predisposizione alla carie o la presenza di smalto più debole o di saliva meno efficace, che permetta di neutralizzare gli acidi che sono prodotti dai batteri e che provocano la formazione delle carie. In questo senso, uno dei problemi legati alla nascita delle carie è la saliva insufficiente, talvolta potrebbe essere causata da alcuni problemi genetici o dall’utilizzo di farmaci che riducono la salivazione la quale, a lungo andare, potrebbe essere alla base di una carie.

Possibili conseguenze di un dente cariato non trattato

Evitare di trattare un dente cariato potrebbe generare delle problematiche successive, non soltanto dal punto di vista estetico ma anche in un altro senso. Non tutti conoscono, infatti, quali condizioni sono legate al mancato trattamento di un dente, per cui, accanto al naturale dolore del dente, che può essere legato all’infezione che intacca la polpa, esistono anche altre problematiche di salute generale, che vanno dalla semplice cefalea fino a dolori di schiena, legati tutti ad uno stato tutt’altro che ottimale per il proprio dente. Insomma, nel momento in cui si riconosce di avere una carie tramite i sintomi generali di quest’ultima, bisogna procedere assolutamente con un trattamento successivo.

Come agire per prevenire e trattare la carie dentale

Considerando le possibili conseguenze che sono state precedentemente elencate, è importante comprendere come agire sia per la prevenzione, sia per il trattamento di una carie. Naturalmente, l’aspetto della prevenzione non può che passare attraverso un’igiene orale quotidiana, ben realizzata per mezzo della giusta strumentazione, oltre che attraverso un’alimentazione equilibrata. Tuttavia, potrebbe non essere abbastanza, per cui spesso si consigliano altri trattamenti che interessano il fluoro e l’utilizzo di sigillanti: il primo permette di rafforzare lo smalto dei denti e, dunque, di prevenire la formazione delle carie, mentre i secondi sono dei rivestimenti protettivi che vengono applicati sulla superficie dei denti maggiormente adibiti alla fase di masticazione, così da ridurre la possibilità che le componenti acide vadano ad intaccare lo smalto e la polpa del dente.

Questi trattamenti, così come quelli di sostituzione del dente nel caso di carie, possono essere realizzati presso centri specializzati – così da ottenere un trattamento sicuro e, soprattutto, efficace in tutto e per tutto. In questo modo, sarà possibile risolvere tutte le imperfezioni estetiche che lasciano un certo stato di imbarazzo e, allo stesso tempo, si potranno scongiurare anche tutte quelle problematiche spesso sottovalutate.