Cure per la cistite: quali sono i rimedi naturali a questa condizione?

La cistite è una condizione molto fastidiosa, tecnicamente definibile come un’infiammazione a carico della vescica e a sua volta frutto di un’infezione che ha colpito le vie urinarie.

Dalla sensazione di bruciore alla necessità frequente di fare pipì, sono diversi i sintomi della cistite. La sua insorgenza è più frequente nelle donne.

A cosa è dovuta? Alla contaminazione, quasi sempre da parte del batterio Escherichia coli, che normalmente colonizza l’intestino, delle vie urinarie.

Questo passaggio è più agevole nelle donne, in quanto hanno un’uretra più corta.

Come eliminare il fastidio dei sintomi della cistite?

Oltre ai trattamenti farmacologici, basati prevalentemente sugli antibiotici, esistono anche vari rimedi naturali che possono aiutare a prevenire e curare la cistite. Tra questi, merita una menzione particolare il d-mannosio, uno zucchero semplice che viene spesso utilizzato come supporto naturale per la salute del tratto urinario. Questo rimedio – e l’articolo in cui gli esperti di Dimann espongono i benefici del d-mannosio per la cistite lo conferma – insieme ad altri approcci naturali, può essere un valido alleato nella gestione e nella prevenzione di questa patologia.

Quali sono gli altri? Scopriamo assieme i principali nelle prossime righe!

Il mondo dei rimedi fitoterapici contro la cistite

I rimedi fitoterapici rappresentano un universo molto interessante quando si parla di soluzioni naturali contro la cistite. Tra le loro proprietà è possibile chiamare in causa la riduzione del quadro infiammatorio, così come il controllo dei sintomi dolorosi. Eccone alcuni che è bene conoscere:

Estratto di semi di pompelmo: questo rimedio fitoterapico contro la cistite – che come tutti gli altri naturali ha il vantaggio di non intaccare il benessere del microbiota intestinale, cosa che invece accade quando si ha a che fare con gli antibiotici – può rivelarsi prezioso nel controllare la proliferazione dei microbi.

questo rimedio fitoterapico contro la cistite – che come tutti gli altri naturali ha il vantaggio di non intaccare il benessere del microbiota intestinale, cosa che invece accade quando si ha a che fare con gli antibiotici – può rivelarsi prezioso nel controllare la proliferazione dei microbi. Uva ursina : rimedio naturale molto famoso contro la cistite, è noto per la sua efficacia disinfettante relativa alle vie urinarie.

: rimedio naturale molto famoso contro la cistite, è noto per la sua efficacia disinfettante relativa alle vie urinarie. Erica: pianta con efficacia disinfettante e antidolorifica, è assunta soprattutto nei casi in cui, quadro di cistite presente, il dolore a livello pubico si rivela particolarmente difficile da tollerare.

pianta con efficacia disinfettante e antidolorifica, è assunta soprattutto nei casi in cui, quadro di cistite presente, il dolore a livello pubico si rivela particolarmente difficile da tollerare. Pilosella: questa pianta viene chiamata in causa contro la cistite sia per la sua efficacia diuretica – l’espulsione di urina è importante quando si ha la cistite in quanto permette di favorire l’eliminazione dei batteri.

Nel prossimo paragrafo, parliamo di un aspetto fondamentale per combattere la cistite in maniera naturale: l’attenzione all’alimentazione.

Dieta contro la cistite

L’alimentazione ci aiuta in tantissimi casi. Tra questi, rientrano le situazioni in cui si ha la necessità di debellare la cistite. Il primo consiglio da seguire in questi casi prevede il fatto di evitare gli eccessi nell’assunzione di zuccheri semplici. Questi nutrienti, infatti, se ci si lascia prendere la mano con la loro assunzione possono compromettere il buon funzionamento del sistema immunitario umano.

Essenziale è altresì idratarsi costantemente durante la giornata, assumendo acqua e infusi ed evitando bevande zuccherate.

Per quanto riguarda, invece, i cibi da mettere nel piatto, un doveroso cenno deve essere dedicato alle verdure a foglia verde, preziosissime quando si tratta di depurare l’organismo.

Tra gli altri alimenti alleati contro la cistite è possibile citare i mirtilli, noti per la loro efficacia antinfiammatoria. Lo stesso si può dire dei ribes.

Tornando alle bevande, non si può non dedicare un cenno al tè verde che, tra le sue proprietà, annovera l’efficacia antinfiammatoria e la capacità di dare un boost al sistema immunitario.

Ottimo per il sistema immunitario è anche il succo di carote, che si presta bene alla preparazione di una merenda rinfrescante nei mesi estivi.

Per mantenere sempre in equilibrio la flora intestinale, essenziale per l’efficienza delle difese immunitarie, è importante includere nella propria routine alimentare yogurt senza zuccheri aggiunti e kefir.