Polizze auto: quale andamento di prezzi per le garanzie accessorie in Italia?

L’andamento dei prezzi delle garanzie accessorie alla polizza auto in Italia ha registrato degli aumenti significativi nell’ultimo anno, con una serie di rincari importanti per chi vuole proteggersi contro i rischi non inclusi nel contratto RCA.

A mettere in evidenza questo trend è il noto portale di comparazione Facile.it, che ha condotto un’analisi confrontando i prezzi medi delle garanzie accessorie all’assicurazione auto tra il secondo trimestre 2023 e il medesimo periodo del 2024.



Gli aumenti più consistenti delle garanzie accessorie alla polizza auto



Come rilevato dallo studio di Facile.it, l’incremento più alto in percentuale ha interessato la garanzia eventi atmosferici, con un aumento del 77% nell’ultimo anno e un prezzo medio salito da 112 euro a 199 euro. Un rincaro considerevole è stato registrato anche per la garanzia atti vandalici, con un costo medio passato da 180 euro a 246 euro e un incremento del 36%.

La kasko, invece, la garanzia accessoria che tutela in caso di danni alla vettura in seguito a un incidente con colpa propria, ha subìto un rincaro più contenuto del 17,3%, con un prezzo medio passato da 1.327 euro a 1.557 euro, ma è la garanzia facoltativa con l’aumento in valore più elevato pari a oltre 230 euro. Un incremento simile ha interessato la garanzia furto e incendio, una copertura molto richiesta soprattutto da chi possiede un’auto nuova. In questo caso la tariffa media è salita da 146 euro a 171 euro, con un aumento del 17,12% nell’ultimo anno.

Chi al posto della kasko vuole stipulare la mini kasko, una copertura per i danni dovuti a una collisione causata dalla propria responsabilità con meno tutele rispetto alla kasko completa, deve considerare un incremento del 13,4% tra il 2023 e il 2024, con un prezzo medio che ha raggiunto i 253 euro rispetto ai 223 euro dello scorso anno. La garanzia cristalli, invece, richiede una spesa media di 59 euro in confronto ai 53 euro dell’anno precedente, con un rincaro dell’11,2%. Anche usufruire dell’assistenza stradale è diventato più caro, infatti, mentre nel 2023 si spendevano in media 24 euro, oggi servono oltre 26 euro a causa di un aumento dell’8,3%.



Le garanzie accessorie alla RCA con rincari bassi o prezzi in calo



Se da un lato molte garanzie accessorie alla polizza RC Auto hanno subito dei rincari importanti, altre coperture facoltative hanno registrato degli aumenti minimi o hanno addirittura un prezzo più basso rispetto allo scorso anno. In base ai dati di Facile.it, la garanzia infortuni del conducente ha avuto un incremento di appena il 2,7% tra il 2023 e il 2024, con un prezzo medio passato da 36,25 euro a 37 euro. Altre garanzie, invece, come tutela legale e sospensione della polizza, hanno mantenuto un prezzo sostanzialmente invariato nell’ultimo anno con incrementi trascurabili.

Al contrario, il prezzo di alcune garanzie accessorie è sceso consentendo agli automobilisti di risparmiare. È il caso di una copertura da molti mesi al centro delle cronache per la probabile svolta portabilità come la scatola nera, il cui costo ha avuto una contrazione dell’8,2% passando da 61,78 euro a 56,67 euro, proprio in questi mesi.

Un andamento analogo ha interessato la garanzia bonus protetto, con un calo del 6,8% e con un prezzo medio sceso da 29,85 euro a 27,81 euro. In leggera discesa anche il costo della garanzia rinuncia alla rivalsa, una copertura utile per chi non vuole perdere la classe di merito in seguito a un incidente causato durante la guida in stato di ebbrezza. In questo caso il prezzo è calato del 5% circa, passando da 16,97 euro a 16,12 euro.



Scegliere le giuste garanzie accessorie aiuta a risparmiare sulla polizza auto



Anche se il prezzo di molte garanzie accessorie alla polizza auto è aumentato nell’ultimo anno, per risparmiare sulla spesa è possibile adottare una serie di accorgimenti.

Innanzitutto, si può valutare di stipulare una polizza online, un prodotto che in genere presenta costi più competitivi, che le compagnie possono proporre visto che non hanno le spese di gestione di filiali fisiche da fronteggiare.

In più, affidandosi ai siti di comparazione, oggi è possibile disporre di un prospetto con tutte le opportunità più convenienti del momento, in modo semplice e veloce. Se vuoi usufruire di un servizio su misura, del tutto gratuito, trova l’RC Auto online in 3 minuti su Facile.it: puoi personalizzare ogni proposta inserendo esclusivamente le garanzie accessorie di cui hai bisogno.

Per esempio, generalmente la copertura Furto e incendio conviene quando si acquista un’auto nuova o di valore elevato, ma anche quando si abita in una zona con un tasso elevato di furti. Al contrario, non risulta molto vantaggiosa se il veicolo è molto vecchio o di scarso valore commerciale, poiché l’indennizzo al netto della franchigia sarà limitato.

La garanzia eventi atmosferici è particolarmente utile per chi vive in aree soggette a rischi ambientali, in quanto garantisce un indennizzo in caso di danni provocati da un’ampia gamma di eventi come alluvioni, frane, tempeste, grandine, trombe d’aria e inondazioni.

Chi invece vuole guidare con maggiore tranquillità dovrebbe considerare anche l’acquisto delle garanzie infortuni del conducente e kasko o mini kasko, coperture indicate sia per chi percorre molti chilometri l’anno con l’auto che per i guidatori con meno esperienza, poiché sono più esposti al rischio di commettere errori e causare incidenti che possono provocare danni al veicolo e infortuni.