Flexomore: Integratore per Articolazioni e Ossa per Atleti e Persone Attive

sono gli ingredienti principali di Flexomore? Flexomore include Tendoforte®, uC3 Clear®, Boswellin® WS, Aquamin, Glucosamina solfato 2KCl, Metilsulfonilmetano (MSM), Estratto di rizoma di zenzero officinale, BioPerine®, Vitamina C e Aquamin Mg.

3. Flexomore è adatto a chi non è atleta? Sì, Flexomore è indicato per chiunque desideri mantenere la salute delle articolazioni e delle ossa, non solo per atleti e persone fisicamente attive.

4. Quanto tempo ci vuole per vedere i risultati con Flexomore? I primi risultati possono essere notati già dopo 3 settimane di utilizzo regolare, con miglioramenti significativi dopo 4 mesi.

5. Come si utilizza Flexomore? Sciogliere 1 misurino rasо (11 g) di Flexomore in 300 ml di acqua e mescolare accuratamente. Assumere una volta al giorno, o due volte al giorno se si effettuano 5 o più sessioni di allenamento a settimana. Può essere aggiunto a frullati, smoothie, bevande o yogurt.

6. Flexomore è sicuro? Sì, Flexomore contiene solo ingredienti naturali e di alta qualità ed è sicuro per l’uso quotidiano. È stato testato dermatologicamente e prodotto nell’Unione Europea.



