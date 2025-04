Metabolismo lento: tutti i miti, le verità scientifiche e come riattivarlo

“Ho un metabolismo lento”. Questa è una frase che sentiamo spesso, soprattutto quando si parla di difficoltà a perdere peso, di una stanchezza costante o di cambiamenti nella composizione corporea. Ma cosa c’è davvero dietro a questo concetto? È un destino ineluttabile o ci sono strategie pratiche per migliorare la situazione? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza, separando i falsi miti dalla realtà scientifica, con l’aiuto delle più recenti evidenze nel campo della nutrizione e del benessere metabolico.

Che cos’è veramente il metabolismo

Il metabolismo è l’insieme dei processi chimici che avvengono nel nostro corpo per mantenere in vita cellule e organi. Si divide in due componenti principali:

Catabolismo , che riguarda la scomposizione dei nutrienti per produrre energia.

, che riguarda la scomposizione dei nutrienti per produrre energia. Anabolismo, che consiste nella costruzione di nuovi tessuti e nel mantenimento delle strutture cellulari.

La quantità di energia che il corpo utilizza a riposo per svolgere queste funzioni essenziali è conosciuta come metabolismo basale. Questa rappresenta circa il 60-70% del dispendio energetico giornaliero di una persona.

Fattori come sesso, età, composizione corporea, genetica e ormoni possono influenzare il metabolismo. Ma, contrariamente a quanto si possa pensare, anche lo stile di vita ha un impatto enorme e spesso sottovalutato.

I principali falsi miti sul metabolismo lento

Ecco dunque alcuni miti da sfatare sul metabolismo.

“Ho un metabolismo lento e per questo non riesco a dimagrire”.

Questa affermazione è spesso una semplificazione. In realtà, ciò che molti chiamano “metabolismo lento” è spesso il risultato di uno stile di vita sedentario, di un’alimentazione poco equilibrata o di una massa muscolare ridotta. È interessante notare che il grasso corporeo consuma davvero pochissima energia rispetto ai muscoli.

“Non posso farci niente, è tutto scritto nei miei geni”

La genetica ha sicuramente il suo peso ma non è l’unico fattore da considerare. La nostra alimentazione, l’attività fisica, la qualità del sonno, la gestione dello stress e persino la regolarità dei pasti influenzano notevolmente la velocità con cui il nostro corpo brucia energia.

“Saltare i pasti accelera il metabolismo”

Falso. Saltare i pasti può effettivamente rallentare il metabolismo, poiché il corpo tende a “risparmiare” energia in risposta a una minore disponibilità calorica. Inoltre, questo comportamento può aumentare la sensazione di fame nelle ore successive, portando al rischio di mangiare troppo o in modo poco salutare.

L’influenza degli ormoni sul metabolismo

Uno degli aspetti più sottovalutati ma fondamentali è l’influenza degli ormoni sul metabolismo. Alcuni ormoni agiscono come veri e propri regolatori del dispendio energetico, della fame e della gestione dei nutrienti.

Gli ormoni tiroidei (T3 e T4) prodotti dalla tiroide accelerano il metabolismo: quando la loro produzione è bassa, come nel caso dell’ipotiroidismo, il metabolismo rallenta sensibilmente.



(T3 e T4) prodotti dalla tiroide accelerano il metabolismo: quando la loro produzione è bassa, come nel caso dell’ipotiroidismo, il metabolismo rallenta sensibilmente. La leptina , rilasciata dal tessuto adiposo, segnala al cervello quando abbiamo immagazzinato abbastanza energia. Se l’organismo diventa resistente alla leptina, si perde il segnale di sazietà.



, rilasciata dal tessuto adiposo, segnala al cervello quando abbiamo immagazzinato abbastanza energia. Se l’organismo diventa resistente alla leptina, si perde il segnale di sazietà. La grelina , nota come “ormone della fame”, viene prodotta dallo stomaco e stimola l’appetito.



, nota come “ormone della fame”, viene prodotta dallo stomaco e stimola l’appetito. Il cortisolo , ormone dello stress, può indurre l’accumulo di grasso addominale e influire negativamente sul metabolismo se prodotto in eccesso per lunghi periodi.



, ormone dello stress, può indurre l’accumulo di grasso addominale e influire negativamente sul metabolismo se prodotto in eccesso per lunghi periodi. L’insulina, infine, è l’ormone che regola la glicemia e l’accumulo di energia sotto forma di grasso.

Squilibri ormonali possono quindi ostacolare il dimagrimento, causare stanchezza cronica e influenzare negativamente la composizione corporea, anche a parità di dieta o esercizio fisico.

Le principali strategie per riattivare il metabolismo

Per fortuna, anche di fronte a squilibri, esistono strategie e pratiche utili per riattivare il metabolismo.

Aumentare l’attività fisica

Se vuoi dare una spinta al tuo metabolismo, il modo migliore è muoverti di più! Attività come l’allenamento con i pesi o gli esercizi a corpo libero sono particolarmente efficaci, perché i muscoli bruciano più energia, anche quando sei a riposo.

Seguire una dieta bilanciata e ricca di proteine

Incorporare una buona dose di proteine nella tua dieta, come carne magra, uova, legumi e tofu, può stimolare la termogenesi, ovvero il dispendio energetico legato alla digestione. Inoltre, le proteine sono ottime per mantenere la massa muscolare.

Dormire bene

Non sottovalutare l’importanza del sonno! È essenziale per mantenere in equilibrio gli ormoni. Se non dormi a sufficienza, potresti alterare la produzione di leptina e grelina, il che può aumentare l’appetito e rendere più difficile per il tuo corpo utilizzare l’energia in modo efficace.

Mangiare con regolarità

Saltare i pasti o seguire diete estreme può indurre il corpo a risparmiare energia, rallentando così il metabolismo. È meglio optare per pasti leggeri ma frequenti, evitando lunghi periodi di digiuno non programmati.

Idratarsi correttamente

Non dimenticare di bere acqua! È fondamentale per il corretto funzionamento dei processi metabolici. Alcuni studi suggeriscono che bere acqua fredda potrebbe aumentare leggermente il dispendio energetico, anche se l’effetto non è così significativo.

Ridurre lo stress

Lo stress cronico può aumentare i livelli di cortisolo, un ormone che rallenta il metabolismo e favorisce l’accumulo di grasso. Attività come yoga, meditazione o semplici passeggiate all’aperto possono davvero aiutarti a ritrovare l’equilibrio tra mente e corpo.