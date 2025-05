Comprare casa con un mutuo: i 5 principali errori da evitare

Comprare casa è uno dei passi più importanti nella vita di una persona. Spesso rappresenta il sogno di una vita, un traguardo familiare, ma anche un impegno economico importante che può durare decenni.

Proprio per questo motivo, scegliere il mutuo giusto è fondamentale, così da evitare spese extra, condizioni poco vantaggiose o problemi a lungo termine. Vediamo insieme i cinque errori più comuni e come evitarli con semplicità.

1. Non confrontare diverse proposte di mutuo



In molti casi, chi compra casa si rivolge alla propria banca di fiducia, convinto di ottenere le condizioni migliori. In realtà, il mercato dei mutui è molto competitivo e le condizioni possono variare notevolmente da un istituto all’altro. Per questa ragione, è importante non cadere nell’errore di scegliere senza prima mettere a confronto le tante proposte attualmente disponibili.

Del resto, oggigiorno procedere alla comparazione è un’operazione smart, semplice e veloce, grazie ai servizi messi a disposizione dai portali di comparazione.

Per esempio, grazie al simulatore per il mutuo di Facile.it, è possibile ottenere in pochi minuti un prospetto personalizzato, in cui valutare direttamente online offerte aggiornate e proposte esclusive, così come verificare del tutto gratuitamente la fattibilità.

2. Scegliere il mutuo solo in base alla rata mensile



Un altro errore piuttosto comune tra i futuri acquirenti è quello di guardare solo all’importo della rata mensile. È comprensibile, dato che un importo basso può sembrare più sostenibile e rassicurante.

È importante invece valutare il costo totale del mutuo, tenendo conto non solo della rata, ma anche della durata e del tasso applicato. In alcuni casi, spendere un po’ di più al mese significa risparmiare migliaia di euro nel lungo periodo.

3. Ignorare il TAEG



Un altro aspetto fondamentale è quello di non ignorare il TAEG, ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale. Molti si fermano al TAN (Tasso Annuo Nominale), che rappresenta solo il costo “puro” degli interessi, ma non considera tutte le spese accessorie come assicurazioni obbligatorie, spese di istruttoria, perizia, incasso rata, ecc.

Il TAEG invece include tutti questi costi, ed è l’indicatore più affidabile per confrontare davvero le offerte tra diverse banche. Quando si sceglie un mutuo, il TAEG va sempre guardato prima del TAN: due mutui con lo stesso TAN possono avere TAEG molto diversi, e quindi costare molto di più del previsto.

4. Non considerare le spese accessorie



Comprare casa non significa solo accendere un mutuo e iniziare a pagare le rate. Ci sono moltissime spese accessorie da affrontare: imposta di registro, notaio, eventuali lavori di ristrutturazione, mobili, assicurazioni, allacciamenti e molto altro.

Molti si concentrano solo sul prezzo dell’immobile e sulla rata del mutuo, senza calcolare queste voci, che possono facilmente arrivare a diverse migliaia di euro. Il rischio è trovarsi in difficoltà economica pochi mesi dopo l’acquisto, o dover fare altri prestiti per coprire i costi imprevisti.

Meglio, invece, fare un piano di spesa completo, magari con l’aiuto di un consulente o di un simulatore online, per avere un quadro realistico del budget totale necessario.

5. Non valutare la surroga in caso di condizioni poco favorevoli



Anche chi ha già acceso un mutuo non è esente da errori. Molti credono che una volta firmato il contratto non si possa più cambiare, ma non è così. Grazie alla surroga del mutuo, è possibile trasferire il proprio finanziamento a un’altra banca che offre condizioni migliori, riducendo la rata o la durata, senza costi aggiuntivi.

Non valutare questa opzione significa perdere l’occasione di risparmiare anche cifre importanti, soprattutto se si è acceso il mutuo in un periodo in cui i tassi erano più alti rispetto a quelli attuali.

Mutuo casa: informarsi conviene sempre



Scegliere un mutuo è una decisione importante, da prendere con attenzione e consapevolezza. Gli errori più comuni possono costare caro, ma come abbiamo visto si possono evitare facilmente con un po’ di informazione e gli strumenti giusti.

In questo modo è possibile fare scelte più intelligenti e consapevoli, risparmiando tempo, denaro e stress. Il mutuo d’altronde è un impegno a lungo termine che merita attenzione. Informarsi bene, in questo caso, è davvero il primo passo per comprare casa senza sorprese.