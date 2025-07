Vacanze in Catamarano con Mistral Sailing

Grazie a Mistral Sailing la prospettiva di vacanze in catamarano sono alla portata di tutti e rappresentano una delle possibilità sicuramente più interessanti ed in voga, grazie anche ad un’ampia possibilità di scelta tra itinerari, destinazioni, durata del viaggio, senza alcuna rinuncia.

Mistral Sailing gode di una esperienza ultradencennale, con staff ed imbarcazioni di alto livello, potendo inoltre contare suii numerosi servizi che garantiscono un soggiorno indimenticabile, indifferentemente dalla destinazione, completamente a vostra scelta tra vari continenti a partire dall’Italia, passando per l’Europa e non solo.

Perché noleggiare un catamarano

Il catamarano rappresenta il mezzo ideale sia come mezzo di trasporto sul mare ma anche come vero e proprio luogo di relax e permanenza, molto più stabile di qualsiasi imbarcazione apparentemente simile, ed anche decisamente più accogliente, per ogni tipo di persona, anche la meno abituata alla navigazione.

Inoltre i catamarani in dotazione offrono i comfort più avanzati, come elettricità disponibile in maniera costante, fino a camere ammobiliate, con enormi spazi abitativi. Infine anche dal punto di vista della sicurezza dei passeggeri, il catamarano offre delle soluzioni estremamente avanzate.

La scelta del modello è ampia, e vede le serie Lagoon, estremamente diffusa ed apprezzata, oltre alla rinomata serie Bali, che offre una facilità di manovra ed un comfort a bordo senza pari.

Gli itinerari

Mistral Sailing offre una vasta scelta tra i vari itinerari a diposizione, in località italiane ed europee ma anche internazionali: a partire dalle destinazioni locali come la splendida Costiera Amalfitana passando per la Sardegna, le isole Eolie, le isole Pontine e varie località sul litorale toscano.

Affascinanti anche località del Mediterraneo, come la Costa Azzurra, la Grecia, Ibiza, Maiorca, senza tralasciare Formentera e le sempre apprezzate Croazia e Corsica. Mistral Sailing offre inoltre la possibilità di personalizzare diverse offerte disposte attraverso il proprio sito ufficiale, costantemente aggiornate e personalizzabili.

Attraverso il portale di Mistral Sailing risulta molto semplice effettuare un preventivo, basta selezionare il periodo scelto, digitare la località di destinazione e scegliere la durata del soggiorno, così come modificare il nostro raggio di scelta, selezionando l’offerta nell’equipaggio (in gergo questo viene definito bareboat, ovvero senza skipper), il tipo di catamarano ed il prezzo.

Con l’ausilio del sito è possibile, attraverso l’iscrizione gratuita alla newsletter, ricevere uno sconto sulla prima prenotazione, per qualsiasi altra necessità è possibile contattare direttamente tramite mail il titolare Luca all’indirizzo info@mistralsailing.it, alternativamente è possibile farlo anche telefonicamente al numero 3479498966.