Se indovinare un singolo risultato esatto è già un’impresa, farlo due volte in combinazione sfiora l’impossibile. Riuscirci due volte in appena tre giorni? Significa riscrivere le regole del betting. È quanto accaduto con Mister X, il noto tipster del team di Hub Affiliations che ha centrato la sua prima impresa giovedì 24 luglio, chiudendo una doppia da quota 224. Ma non si è fermato lì: tre giorni dopo ha messo a segno un secondo colpo da leggenda. Domenica 27 luglio ha osato ancora di più, combinando altri due risultati esatti per incassare una quota pazzesca da 250.

Mister X firma una delle giocate più incredibili dell’anno

Tutto ha avuto inizio con una giocata in singola sul secondo turno di qualificazione dell’Europa League: Banik Ostrava-Legia Varsavia 2-2, pronostico esatto. In contemporanea, una vera follia che sembrava solo per audaci: Sheriff Tiraspol-Utrecht 1-3. Eppure, anche questa è andata a buon fine.

Quella era solo l’anteprima. Il capolavoro è arrivato con i tip della domenica: nel campionato svedese, Varnamo-Hammarby finisce 2-3 (quota 25), mentre Mjallby-Sirius termina 2-1 (quota 10). Anche stavolta, Mister X non ha sbagliato.

Quattro risultati esatti su quattro, due multiple da urlo e una vincita totale che sfiora il milione per i follower più coraggiosi del suo canale Telegram. Chi ha creduto nelle sue intuizioni si ritrova tra le mani non solo una somma clamorosa, ma la conferma che nel mondo del betting, leggere tra le righe e puntare sull’inaspettato è arte per pochi. Mister X ci riesce ancora: trasforma l’improbabile in realtà.