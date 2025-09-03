Shelf marketing: origini, evoluzione e vantaggi per la GDO

Le origini dello shelf marketing

Il concetto di shelf marketing nasce negli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’60, in parallelo con la diffusione dei supermercati moderni. Prima di quel periodo, i negozi erano concepiti come spazi in cui il cliente richiedeva al negoziante ciò che desiderava; non esisteva quindi il concetto di scaffale aperto ai clienti e nulla era self service.



Con l’avvento del libero servizio, invece, la disposizione dei prodotti sugli scaffali è diventata parte integrante della strategia di vendita. Già i primi studi di marketing dimostravano che il posizionamento degli articoli poteva influenzare significativamente le scelte di acquisto.

Negli anni ’70 e ’80 la disciplina si è evoluta grazie all’analisi dei comportamenti dei consumatori all’interno dei punti vendita. Università e centri di ricerca iniziarono a studiare i percorsi seguiti dai clienti, le aree più frequentate e i livelli di scaffale che attiravano maggiormente l’attenzione. Da qui nacque l’idea che la disposizione dei prodotti non fosse casuale, ma un vero e proprio strumento di comunicazione commerciale.

L’evoluzione nelle grandi catene di distribuzione

Oggi lo shelf marketing è considerato una leva fondamentale del retail. Secondo studi condotti in ambito europeo, il 70% delle decisioni di acquisto viene preso direttamente davanti allo scaffale, senza che il consumatore abbia pianificato il prodotto in anticipo (Altroconsumo). Questo dato evidenzia quanto la presentazione della merce incida sulla redditività di un supermercato.

In Italia, il fenomeno è diventato particolarmente rilevante a partire dagli anni ’90, quando la GDO ha iniziato a implementare sistemi digitali di monitoraggio delle vendite e software di planogrammazione. Grazie a questi strumenti, la disposizione dei prodotti è stata ottimizzata in funzione delle abitudini d’acquisto e delle stagionalità, rendendo gli scaffali veri e propri strumenti di marketing esperienziale.

Il legame con il rifornimento scaffali dei supermercati è diretto: una strategia di shelf marketing non può funzionare senza un approccio costante e organizzato al rifornimento. Scaffali vuoti o mal gestiti vanificano ogni sforzo di comunicazione, oltre a compromettere la percezione del marchio da parte del cliente.

I vantaggi per il consumatore e per il gestore

Dal punto di vista del consumatore, lo shelf marketing semplifica la spesa, riducendone i tempi e migliorando l’esperienza del consumatore.

Prodotti ordinati, ben visibili e collocati in maniera logica riducono i tempi di ricerca e rendono l’acquisto più piacevole.

Non si tratta solo di un beneficio estetico: un’esposizione chiara aiuta anche a orientare le scelte verso alternative di qualità o promozioni in corso, incrementando la soddisfazione complessiva del cliente.

Per il gestore del punto vendita i vantaggi sono evidenti; una corretta strategia di shelf marketing porta a un aumento delle vendite e ad una gestione più efficiente delle rotazioni di magazzino e a una riduzione delle rotture di stock.

In questo senso, affidarsi a un partner esterno per il rifornimento scaffali supermercati significa dare continuità a una strategia di shelf marketing ben progettata. Un fornitore esperto non si limita a riempire spazi vuoti, ma garantisce che ogni prodotto sia collocato nella posizione più efficace, rispettando i planogrammi e valorizzando i marchi in esposizione.

Shelf marketing come leva strategica

Il futuro dello shelf marketing è sempre più legato alle nuove tecnologie. L’introduzione di sistemi di analisi dei flussi dei clienti tramite telecamere smart e sensori IoT consente di raccogliere dati preziosi sul comportamento d’acquisto, da utilizzare per affinare la disposizione degli scaffali. Allo stesso tempo, l’attenzione verso la sostenibilità sta spingendo le catene a valorizzare i prodotti locali e a dare visibilità ad assortimenti green, in linea con la crescente sensibilità ambientale dei consumatori.In conclusione, il shelf marketing non è più una semplice pratica di esposizione, ma un elemento strategico per differenziare il punto vendita, fidelizzare i clienti e migliorare la redditività. Integrato con un servizio efficiente di rifornimento scaffali supermercati, diventa una risorsa fondamentale per garantire continuità, ordine e un’esperienza d’acquisto positiva.