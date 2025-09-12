Hub Affiliations acquisisce la quota di maggioranza di Sporticos: un accordo multimilionario per ridefinire i confini dell’affiliate marketing

Grazie ad un’operazione destinata a ridefinire il panorama globale dell’affiliate marketing, Hub Affiliations ha acquisito la quota di maggioranza di Sporticos.com, uno dei domini più affermati e affidabili al mondo nell’acquisizione di clienti per gli operatori iGaming.

L’accordo multimilionario porta oltre 10 milioni di utenti unici annuali nell’ecosistema di Hub Affiliations, rafforzando la sua leadership nel performance e affiliate marketing. L’acquisizione consente ai partner in tutto il mondo di espandere la propria presenza globale, di usufruire di tecnologie all’avanguardia e di sfruttare l’opportunità di crescita accelerata su più continenti.

Continuità con una visione globale

Sporticos continuerà a essere guidata dai suoi fondatori e dal proprio management, garantendo continuità operativa, coerenza nelle performance e fiducia dei clienti.

Farzad Paymen, veterano del settore con oltre 20 anni di esperienza e attuale CEO e fondatore di Nyce International (società quotata a Londra), entra come Chairman di Sporticos, portando competenze globali e rafforzando la strategia di espansione internazionale della società.

Espansione nei mercati ad alta crescita

Sporticos è da tempo leader in UK, Spagna, Germania e Stati Uniti. Nell’ultimo anno ha registrato una crescita superiore al 50% in Brasile e LATAM, rendendo queste aree tra i suoi mercati in più rapida espansione.

La Polonia, hub operativo di Sporticos, resterà un pilastro fondamentale. Sfruttando l’ecosistema globale di Hub Affiliations, Sporticos accelererà l’adozione di strumenti basati su analytics AI-driven, marketing data-led e soluzioni avanzate di retention pensate per massimizzare il valore del ciclo di vita del cliente e migliorare le performance degli operatori.

Hub Affiliations e Sporticos, le dichiarazioni ufficiali

Francesco Maddalena, Founder di Hub Affiliations:

“Questa acquisizione rappresenta un momento di fondamentale importanza per Hub Affiliations. Integrando il modello data-driven di Sporticos e la sua rapida crescita del 50% in LATAM nel nostro network globale, stiamo costruendo la piattaforma leader per l’espansione sostenibile degli operatori. I nostri partner beneficeranno subito di tassi di conversione più forti e soluzioni di engagement più profonde in più mercati”.

Farzad Paymen, Chairman di Sporticos:

“In oltre 20 anni nell’iGaming, raramente ho visto un’azienda con la visione e la coerenza di Hub Affiliations. Insieme, puntiamo ad ampliare la nostra portata di almeno il 30% nei mercati emergenti come il Brasile nei prossimi 12 mesi, continuando a garantire quell’eccellenza operativa di cui i clienti storici di Sporticos si fidano. Si tratta di una sfida, ma anche di un’entusiasmante opportunità di crescita”.

Maciej Wozniak, Founder di Sporticos:

“Abbiamo scelto Hub Affiliations perché, fin dall’inizio, è stato chiaro che condividevano i nostri valori di innovazione, qualità e ambizione. Hanno compreso non solo il nostro modello di business, ma anche il nostro potenziale a lungo termine. Con il loro supporto, Sporticos è pronta a scrivere il prossimo capitolo come vero leader globale nell’acquisizione clienti per l’iGaming”.

Operazione e consulenza

L’acquisizione è stata seguita dal broker M&A di fama internazionale Richard Walsh. Un ringraziamento speciale va a Martin Christian Herisson, che ha svolto un ruolo chiave nella gestione delle fasi di data analytics dell’operazione, consentendo una chiusura rapida ed efficiente.

Una nuova era per la crescita nell’iGaming

Con Sporticos ora parte di Hub Affiliations, il gruppo si posiziona in maniera unica per offrire una crescita sostenibile e data-driven agli operatori iGaming in tutto il mondo. Come ha concluso Francesco Maddalena:

“Con Sporticos non stiamo solo crescendo, stiamo ridefinendo il futuro dell’acquisizione clienti nel settore dell’iGaming”.