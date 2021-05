Il bitcoin è una criptovaluta che dalla sua nascita ci ha riservato non poche sorprese. Agli inizi, poco prima degli anni 2010, veramente pochi investitori avrebbero scommesso sul successo di questa criptovaluta guardata con un po’ di diffidenza. Nato nel 2009 come sistema di pagamento mondiale, il bitcoin ha un valore che viene determinato in via esclusiva dalle fluttuazioni della domanda e dell’offerta a esso legate. Come stanno andando le cose per il bitcoin allo stato attuale sul mercato finanziario?