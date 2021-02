Branko: “siate cauti, ecco cosa può succedere”

Per l’oroscopo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, Branko afferma “siate cauti, ecco cosa può accadere”. Ma chi è rivolto avvertimento? Scopriamolo insieme.

Il noto Branko mette in guardia soprattutto alcuni segni zodiacali come: Ariete, Cancro, Bilancia e Acquario, anche se ognuno per diversi motivi.

Perchè Branko predica cautela

Come anticipato, Branko predica cautela per la giornata di oggi ad alcuni segni, vediamo il perchè.

L’Ariete potrebbe imbattersi in qualche brusca rivalità e solo avendo cautela, senza prendere la situazione con impatto aggressivo, ne può venire fuori.

Il Cancro dovrà stare attento all’amore, perchè un ex potrebbe farsi vivo avanzando delle richieste. Servirà la massima cautela per non perdere le staffe, ascoltatelo e passateci sopra.

La Bilancia si scontrerà a lavoro con un suo superiore e la voglia di rispondergli per le rime sarà fortissima, ma facendolo si rischia grosso. Quindi cautela e sangue freddo!

Infine l’Acquario verrà a conoscenza di un segreto sconvolgente che una persona cara gli rivelerà. Questo potrebbe ferire altre persone care, ma per il rispetto di chi ha rivelato il segreto scottante dovrete mantenere la calma e tenervi tutto dentro.

Come si evince Branko mette in guardia alcuni segni, questo per far capire che non si vive solo di istinto, ma a volte la ragione e la cautela servono per farvi vivere una giornata stressante nel migliore dei modi possibili.