Chi è Branko? Età, moglie, figli, oroscopo

Branko – L’oroscopo, parliamoci chiaro, è una grande passione di tanti italiani. A dimostrarlo ci pensa il successo che riscuotono le previsioni di esperti come Branko.

Siamo abituati a vederlo in tv tutti i giorni, ma cosa sappiamo di lui? Se sei qui, significa che vuoi saperne di più in merito. Perfetto! Nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare diverse specifiche.

Oroscopo di Branko

Branko: qual è il suo vero nome?

Branko, uno dei più famosi astrologi della tv italiana, all’anagrafe si chiama Branko Vatovek.

Il celebre esperto di oroscopo è nato a Capodistria il 23 ottobre 1944. Ciò significa che, nell’autunno del 2021, spegnerà 77 candeline.

Branko: Carriera

Branko, nato in una famiglia modesta, si è trasferito a Roma in giovanissima età.

Il celebre astrologo televisivo ha scelto di partire alla volta della capitale dalla sua terra natale per amore di una ragazza, con la quale ha condiviso ben 17 anni dalla sua vita (la relazione in questione è poi finita).

La storia in questione, come rivelato da Branko stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica nel lontano 2005, è iniziata mangiando un gelato al tramonto.

Il giorno successivo, come ricordato sempre da Branko in persona, lui si era già trasferito nella capitale per amore di lei, giovane di origini ebraiche il cui padre aveva un negozio presso il quale il celebre astrologo ha lavorato per un po’ di tempo.

La capitale ha rappresentato per Branko un luogo speciale anche per quanto riguarda la formazione artistica.

Il celebre astrologo capodistriano, infatti, ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, recitando, archiviato il percorso di formazione, in diverse compagnie teatrali.

Nel corso degli anni, Branko si è avvicinato sempre di più all’astrologia che, con il tempo, è diventata la sua attività principale.

L’incontro con il mondo delle stelle è arrivato nella vita di Branko in maniera fortuita. Nel periodo di crisi coincidente con la fine della storia sopra citata, l’oggi celebre astrologo incontrava spesso al bar un gesuita brasiliano.

Il religioso, intuendo la sua sofferenza a causa dell’amore, gli ha consigliato di leggere quello che, a tutti gli effetti, è stato il suo primo libro di astrologia.

Da allora, Branko ha continuato a studiare astrologia per istinto. Il motivo è stato spiegato da lui stesso sempre nell’ambito della già citata intervista a Repubblica: ad affascinarlo dell’astrologia è il fatto che gli ispira idee e previsioni delle quali, a volte, neppure si rende conto.

Branko: Libri

Branko non è noto solo per le sue previsioni astrologiche, ma anche per diverse pubblicazioni presenti nelle case di moltissimi italiani.

Il più famoso tra i libri di Branko è indubbiamente il Calendario Astrologico – Guida Giornaliera Segno per Segno.

L’astrologo di Capodistria firma ogni anno questa pubblicazione, che viene fatta uscire per i tipi di Mondadori e che, man mano che passa il tempo, riscuote un grandissimo successo.

Oltre a questo libro, Branko si occupa degli oroscopi che vengono pubblicati sulle pagine de Il Messaggero e su quelle del celebre settimanale Chi.

Branko: Attività televisiva

Branko, come già ricordato, è celebre soprattutto per le sue previsioni televisive.

L’astrologo capodistriano è comparso più volte a Uno Mattina e, per diverso tempo, ha tenuto una rubrica di astrologia nell’ambito de La Prova del Cuoco.

Quando si parla della sua carriera televisiva, non si può non chiamare in causa la presenza di spazi da lui gestiti – e dedicati all’oroscopo – nell’ambito di un grande classico della tv italiana, ossia Domenica In. Branko, inoltre, cura la rubrica dedicata all’oroscopo su RDS dal lontano 1982. Ricordiamo altresì l’oroscopo trasmesso al Maurizio Costanzo Show.

Branko: Dove vive?

Branko vive nella città che, ormai tanti anni fa, lo ha accolto quando ha lasciato la sua terra. Sì, stiamo parlando di Roma.

Un dettaglio sulla quotidianità domestica del celebre astrologo è stato fornito dal giornalista Vittorio Zincone che, intervistando il celebre astrologo per il settimanale Sette, ha sottolineato che, sulla scrivania della casa di Branko, troneggia una Olivetti 35.

Il celebre astrologo, infatti, dichiarò ai tempi di non utilizzare il computer in quanto, a suo dire, gli bloccherebbe la fantasia.

Branko: Vita sentimentale

Branko è sposato? Sono tantissime le persone che si pongono domande in merito alla vita privata del celebre astrologo.

Branko non è sposato. Il famoso esperto di astrologia, dopo la fine della relazione che lo ha portato a trasferirsi a Roma (la coppia, a quanto pare, avrebbe rotto per un tradimento di lei), Branko ha infatti deciso di mettereda parte l’impegno in ambito sentimentale.

Oggi come oggi, infatti, l’astrologo non è sposato e condivide la sua quotidianità a Roma con gli amati setter inglesi Asia e Snoopy.

Branko ha figli?

Il celebre astrologo non ha figli.

Branko: Instagram

Branko è presente su Instagram con l’account @oroscopo_branko. Su questo palcoscenico social, il celebre astrologo è seguito da oltre 9mila persone.

Il famoso esperto di astrologia utilizza questo spazio per condividere le sue previsioni per tutti i segni.