Cacao a colazione: come mangiarlo per dimagrire

Il cacao è uno degli ingredienti più amati in tutto il mondo da adulti e bambini. Nonostante sia molto amato (e anche consumato) spesso lo si consuma con la consapevolezza che sia un alimento molto calorico e quindi si rischia di aumentare di peso. Il cacao, in realtà, specie quello amaro non così calorico come si è soliti pensare. Ecco spiegato il motivo per cui, non sempre, viene eliminato del tutto dalle diete a regime alimentare ipocalorico.Molto spesso il suo consumo è consigliato perchè il cacao, come il cioccolato, stimola la produzione dell’ormone della felicità, vale a dire la serotonina, con incredibili vantaggi a livello generale per il nostro organismo.

Benefici del cacao

Il cacao amaro è un ingrediente molto nutriente, ricco di sali minerali, vitamine e carboidrati. E’ un antiossidante naturale, contrasta l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Tra i sali minerali quelli a più alta percentuale sono: il magnesio, il potassio, il calcio, il fosforo, lo zinco, il rame, il manganese, il selenio e lo iodio. Le vitamine maggiormente presenti, invece, sono le vitamine del gruppo B e la vitamina K. Il cacao amaro previene e contrasta il colesterolo cattivo (quello LDL).

Come abbiamo detto, determina un aumento della produszione di serotonina, ormone che contrasta i sintomi della depressione.

Nonostante sia un alimento ricco di carboidrati e di alto valore energetico, per ingrassare è necessario mangiarne quantità davvero grandi. Infatti, per beneficiare delle proprietà del cacao sono sufficienti 20-30 grammi e le calorie apportate per questa discreta dose non determineranno nessun aumento di peso.

Chi deve moderare l’utilizzo di cacao?

In linea di massima il cacao non ha particolari controindicazioni. E’, però, sconsigliato un suo utilizzo nei bambini al di sotto dei tre anni, in quanto potrebbero manifestare un’allergia. E’ sconsigliato a coloro che soffrono di ipertensione, nervosismo dato che il cacao potrebbe essere eccitante, proprio come la caffeina. In ultimo è sconsigliato a chi soffre di stitichezza ed emorroidi date le sue proprietà astringenti.

Cacao a colazione: fa dimagrire?

La colazione è il pasto della giornata più importante. Un po’ di cioccolato al mattino potrebbe essere un può motivo per alzarsi dal letto più felici. Il cioccolato oltre ad essere mangiato a pezzi, si presta molto bene alla preparazione di molte ricette.

Per trarre più benefici possibili dal cioccolato si consiglia di mangiarlo a colazione. Secondo una ricerca effettuata alcuni anni fa, è emerso che mangiare il cioccolato a colazione aiuta a velocizzare il metabolismo e riattiva più velocemente lefunzioni cerebrali, oltre a fornire tanta energia, utile per affrontare la giornata. Dunque il cacao può aiutare a dimagrire, ovviamente ci teniamo a specificare che non si tratta i un ingrediente miracoloso, e, se consumato in elevate quantità, farà ingrassare.

Alcune buone ragioni per consumare cacao amaro al mattino

1 Mangiare cacao amaro (o cioccolato fondente) a colazione, quindi a digiuno, è un ottimo moto per accelerare il metabolismo e bruciare grassi. Inoltre, è un buon modo per caricare le energie, essendo il cacao amaro molto energetico.

2 Il cacao amaro stimola le funzioni cognitive.

3 Il cacao amaro migliora considerevolmente l’umore grazie alla produzione di serotonina.