Chi è Paolo Fox? Età, moglie, figli e oroscopo

Paolo Fox – L’articolo di oggi è sicuramente su uno dei personaggi più famosi d’Italia. Stiamo parlando di Paolo Fox, l’astrologo che ogni mattina con le sue previsioni tiene incollati milioni di italiani davanti alla televisione, o al proprio smartphone, per scoprire cosa succederà durante le proprie giornate.

Paolo Fox è nato a Roma nel 1961, il 5 Febbraio 1961 ed è quindi un Acquario. Come già detto si tratta dell’astrologo più famoso d’Italia ma, logicamente, è anche un importante e soprattutto storico volto della televisione italiana. Fin da giovane ha iniziato ad interessarsi al mondo dell’astrologia e da quanto ne sappiamo addirittura da quando aveva 16 anni.

Si è avvicinato alla disciplina astrologica grazie alla nonna e viene successivamente scoperto da Paolo Villaggio che nel lontano 1982 lo inizia ad ospitare su Odeon TV, proprio in qualità di astrologo.

Dopo il debutto in televisione arriva anche il debutto alla radio che avviene nel 1997 su LatteMiele. In quel caso riesce ad avere uno spazio quotidiano che nel giro di poco tempo diventa seguitissimo da tantissimi appassionati e, probabilmente, curiosi di conoscere il proprio oroscopo.

Dopo aver iniziato a collaborare come ospite da Paolo Villaggio ha iniziato ad essere ospitato anche in altre trasmissioni Rai. Tra queste sottolineiamo In bocca al lupo che lo ha visto dal 1998 al 2002 e Per tutta la vita che lo ha reso protagonista in due tranche: prima dal 1997 al 2000 e poi nel 2002.

Dopo tutte queste esperienze entra a far parte del cast di I Fatti Vostri, la famosa trasmissione che va ogni giorno in onda su Rai 2. Successivamente inizia anche ad essere protagonista a Mezzogiorno in famiglia e sicuramente questi sono stati i passi che lo hanno portato a diventare l’astrologo più importante d’Italia.

Paolo Fox – Vita Privata

Si sa molto poco sulla vita privata di Paolo Fox ma secondo quanto se ne sa non è sposato e non ha figli. Inoltre non ha dei profili social e questo chiaramente non ci permette di conoscere chissà cosa su quelle che potrebbero essere le sue relazioni. Certamente una scelta molto saggia per chi fa delle previsioni astrologiche.

Paolo Fox – Oroscopo

Paolo Fox – Libri

Diversi sono i libri di Paolo Fox che ogni anno ci delizia con le nuove pubblicazioni delle sue previsioni astrologiche.