Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 4 febbraio 2021

Estrazioni 4 Febbraio 2021 – Anche oggi ci troviamo al nuovo appuntamento per le estrazioni giornaliere che ci porteranno a vedere i numeri estratti del Lotto e del Superenalotto. Infatti ogni martedì, giovedì e sabato possiamo provare ad essere baciati dalla fortuna e portare a casa un vero e proprio tesoretto.

Estrazioni del Lotto – Regolamento

Fare una schedina per il Lotto è veramente semplicissimo. Avremo infatti bisogno di scegliere tra un minimo di 1 numero ed un massimo di 10 numeri compresi tra l’1 ed il 90. Appena poi vi sarà l’estrazione controllare e sperare che i numeri giocati siano stati estratti. Si può vincere con ambo, terno, quaterna e cinquina. In questo caso stiamo parlando di un gioco a pronostico con moltiplicatori fissi. Significa infatti che le probabilità di vincita restano sempre le stesse. Ovvero un numero ha sempre 1/90 di probabilità di essere estratto e quindi il 100% di probabilità: queste ovviamente diminuiscono nel momento in cui quello stesso numero deve uscire su una ruota precisa.

Come già detto le estrazioni del Lotto sono fissate per tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato. L’orario delle estrazioni del Lotto è fissato alle 20:00. Vengono dunque estratti cinque numeri per ognuna delle dieci ruote disponibili: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Infine vi è la Ruota Nazionale.

Estrazione del Lotto – 4 Febbraio 2021 – Numeri Estratti

Qui di seguito andremo a pubblicare i numeri estratti dell’estrazione del Lotto di oggi, 4 Febbraio 2021. L’aggiornamento viene fatto alle ore 20 di questa sera, attualmente i numeri che trovate sono quelli estratti durante l’ultima estrazione.

BARI 38 87 12 59 1 CAGLIARI 62 21 77 41 28 FIRENZE 77 89 27 62 26 GENOVA 20 10 87 13 28 MILANO 76 68 56 4 82 NAPOLI 22 31 9 82 49 PALERMO 48 54 6 55 27 ROMA 72 9 52 31 41 TORINO 25 21 69 74 46 VENEZIA 10 6 54 51 75 NAZIONALE 16 71 9 85 89

Estrazioni del Superenalotto – Regolamento

Anche in questo caso è molto semplice giocare al Superenalotto. Si tratta di una cosa che allo stesso tempo è facile e divertente. Chi vuole giocare dovrà semplicemente scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90 ed i premi sono in base a quanti numeri sono stati indovinati.

Le estrazioni del Superenalotto sono anch’esse il martedì, giovedì e sabato alle 20:00. Potrebbe accadere comunque che se questi giorni cadono in giornate di festa allora vengano rinviate. Per giocare al Superenalotto avremo bisogno di solamente 1€ e possiamo vincere già indovinando solo due numeri. I premi aumentano, chiaramente, nel caso in cui indoviniamo sempre più numeri.

La cosa positiva del Superenalotto è che se non viene vinto il Jackpot allora lo stesso va in rollover e si accumula per le edizioni successive. Non vi è alcun limite fino a quanto può arrivare questo valore ed addirittura in passato è arrivato fino a 177 milioni di euro che sono stati vinti dopo che un gruppo di persone aveva giocato un sistema da 70 quote circa dieci anni fa. Inoltre ad ogni estrazione viene estratto anche un numero Jolly e questo permette anche di aumentare la propria vincita a chi ha indovinato cinque dei sei numeri principali.

Estrazione del SuperEnalotto – 4 Febbraio 2021 – Numeri Estratti

I numeri estratti di oggi del SuperEnalotto saranno inseriti qui sotto appena saranno disponibili. L’aggiornamento viene fatto alle ore 20 di questa sera, attualmente i numeri che trovate sono quelli estratti durante l’ultima estrazione.