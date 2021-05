Il prezzo della criptovaluta Filecoin continua la sua scalata all’ascesa e ora FIL, l’acronimo che sigla la moneta elettronica, si è ritrovata nella top ten delle 10 monete più quotate sul market di tipo crypto. FIL ha guadagnato in poco tempo un 40% in 24 ore, che ha fatto volare il prezzo della criptovaluta da 146 a 221 Dollari. L’ascesa di Filecoin è davvero impressionante se consideriamo che solo a Febbraio 2021 valeva 38 dollari. In pochissimo tempo FIL è più che quadruplicata e la sua crescita alloa stato attuale pare davvero esponenziale. Filecoin è una delle ICO più ricche della storia delle criptovalute, che quattro anni fara raccolse ben 200 milioni di dollari per il suo progetto di data storage peer to peer. La mainnet fu frenata dal Coronavirus ma passati i tempi iniziali si posizionò dritta sulla strada della salita. Filecoin: prezzo e previsioni Giugno 2021. A quanto può arrivare?