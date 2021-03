Frasi sul caso della vita: le migliori da usare

Frasi sul caso della vita possono servire ogni giorno per qualsiasi evento in cui ci imbattiamo. Purtroppo infatti è molto semplice aver bisogno di una frase per poter esprimere una propria sensazione o uno stato d’animo. Tantissime sono le persone che quotidianamente utilizzano le frasi migliori del web per un post sui social network o anche per un semplice messaggio su Whatsapp.

All’interno di questo articolo puoi trovare le frasi sul caso della vita così da poter avere tutto sotto controllo nel momento in cui ne stai cercando una. Abbiamo pensato infatti ad una raccolta che contiene appunto le migliori frasi per poter esprimere uno stato d’animo per ogni occasione.

Frasi sul caso della vita

Come abbiamo già accennato poche righe sopra puoi trovare le migliori frasi sul caso della vita proprio qui di seguito. Puoi utilizzarle liberamente e soprattutto gratuitamente all’interno dei tuoi post su Facebook o Instagram o anche per un messaggio da inviare ad un amico o ad un parente su Whatsapp. Per quasi tutte le frasi troverai anche chi è stato a dirla in maniera tale da poter avere anche questo genere da informazione nel caso in cui dovesse servirti.

Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire (Marie Curie)

La vita è ciò che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti (John Lennon)

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto. (Oscar Wilde)

Ruba un momento per dire “ti voglio bene” alle persone a cui tieni. Perchè la vita è imprevedibile, oggi puoi dirlo, domani chissà.

Alla fine ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni (Abraham Lincoln)

Non puoi cominciare un nuovo capitolo della tua vita se continui a leggere l’ultimo.

Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato. A loro non si è svelata la bellezza della vita (Boris Pasternak)

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perchè non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso (Gabriel Garcia Marquez)

Il meglio della vita lo si passa a dire “E’ troppo presto” e poi “E’ troppo tardi”

La vita è questa. Niente e facile e nulla è impossibile (Giuseppe Donadei)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi (Danny Kaye)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.

E quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita (Antonello Venditti)

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo (Jim Morrison)