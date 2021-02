La Casa di carta verso la stagione 5: cast e data ufficiale

La Casa di Carta è una delle serie Netflix più seguite in tutto il mondo e la sua popolarità è veramente ormai a livelli elevatissimi. La storia di questa piccola serie spagnola che dopo poco tempo è entrata nei cuori e nella testa di tutti noi è veramente incredibile ed ormai moltissime persone non aspettano altro che conoscere la data ufficiale di Casa di Carta 5.

Dopo le prime quattro stagioni infatti il Professore potrà continuare a seguire la propria squadra così come ci ha abituato fino a questo momento. La fine della quarta stagione ha visto rientrare all’interno del clan Lisbona, che sembrava fosse morta ma, con un ingegno molto elevato si era solamente trattato di una paura uditiva.

Non vogliamo all’interno di questo articolo andare a parlare di ciò che è già successo nelle edizioni precedenti per evitare gli spoiler e per questo motivo vogliamo iniziare a vedere insieme a voi tutte le novità inerenti la Casa di Carta 5. Ormai ci siamo quasi e manca sempre meno all’uscita dell’ultima stagione di questa emozionante serie Netflix. Quali sono le ultime novità?

La Casa di Carta 5 – Data ufficiale

In questi giorni una foto in particolare sta facendo impazzire tutti i fan ed è uno scatto pubblicato su Instagram dove si vedono insieme il Professore e Berlino. Nello specifico stiamo parlando dell’attore Pedro Alonso (che appunto interpreta Berlino) e di Alvaro Morte (che interpreta Il Professore).

I due hanno pubblicato una fotografia sul set di La Casa di Carta 5 e questo ha mandato in visibilio tutti i fan del mondo che adesso non aspettano altro che conoscere la data ufficiale. Le riprese sono ricominciate lo scorso 3 Agosto a causa delle varie interruzioni legate all’emergenza coronavirus. Proprio lo scorso anno, in pieno lockdown, era stata rilasciata la quarta stagione e già in quel periodo le riprese dell’ultima stagione erano state interrotte.

Dopo qualche tempo si è venuti a sapere che alcuni personaggi erano stati anche colpiti dalla malattia ma fortunatamente si sono ripresi senza troppi problemi. Adesso le riprese dovrebbero essere state concluse e con molta probabilità riusciremo a vedere La Casa di Carta 5 entro la fine di Giugno 2021.

La Casa di Carta 5 – Cast

Non dovrebbero esserci grosse sorprese sul cast della Casa di Carta 5 anche se con molta probabilità potremmo assistere all’inserimento di due nuovi personaggi. Oltre infatti alla presenza di Alvaro Morte e Najwa Nimri sono confermate tutte le presenze che ci hanno fatto emozionare lungo le prime quattro stagioni.

Saranno invece due i volti nuovi della Casa di Carta 5: stiamo parlando di Miguel Angel Silvestre che abbiamo già visto nella serie Netflix Sense8 ed anche Patrick Criado. Non si conoscono i loro ruoli, ovviamente, ma si hanno notizie perchè sono state pubblicate delle fotografie dal set sui social.