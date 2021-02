Le patate curano brufoli e punti neri? Ecco la risposta dell’esperto

Il trucco per essere sempre al meglio sta nelle piccole cose e in un costante prendersi cura di sé. Per questo oggi abbiamo deciso di svelarvi una tecnica molto efficace che vi permetterà di dire per sempre addio a brufoli e punti neri grazie ad un ortaggio dal prezzo decisamente abbordabile e che tutti abbiamo in casa, la patata. Ma in che modo le parate sono in grado di prendersi cura di brufoli e punti neri? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Le patate

Le patate sono un ingrediente culinario molto ricco di amido. Questo elemento ha delle proprietà lenitive e anche idratanti che possono apportare diversi benefici alla nostra pelle. Ciò avviene specialmente se la pelle risulta irritata, screpolata o arrossata. Oltretutto all’interno delle patate sono presenti elevate quantità di vitamina C e antiossidanti, perfetti alleati della nostra cute.

Come realizzare un trattamento di bellezza a poco prezzo?

Ciò che occorre è procurarsi semplicemente una fettina di patata, spessa circa tre centimetri. Questa può essere messa di lato quando in cucina state preparando un purè, una vellutata o uno sformato. Se l’avete messa di lato per troppo tempo, è meglio immergerla in una ciotolina di acqua per non farla imbrunire. Prima di andare a letto è consigliabile effettuare un rituale di skin care seguendo le fasi in questo ordine:

lavare adeguatamente la faccia utilizzando un detergente delicato per togliere lo sporco accumulato durante la giornata; prendere la fettina di patata e rimuovere l’acqua in eccesso; passare la patata in modo uniforme su tutto il viso con movimenti circolari per almeno un paio di minuti; Concentrarsi maggiormente sul contorno occhi senza però toccare le palpebre e le ciglia; sciacquare il viso con acqua tiepida; applicare una crema idratante.

In conclusione, quindi, grazie alle istruzioni di questo articolo sarete in grado di dire addio a brufoli e punti neri grazie a un alimento estremamente economico e che tutti noi abbiamo in casa. Se vi sentite incuriositi da ciò che avete letto non vi resta che andare in cucina, affettare una patata e fare la prova, di certo non farà male!