Oroscopo Barbanera di oggi, 8 Febbraio: previsioni per tutti i segni – Vediamo cosa si prospetta secondo Barbanera in questo lunedì 8 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Ariete

La giornata inizierà bene ma poi con il passare delle ore vi assalirà la stanchezza, che riuscirete a superare grazie al vostro impegno. L’umore sarà variabile, perchè alcune piccole cose vi faranno innervosire.

Toro

Per inseguire la felicità potreste essere un pò egoisti, invece dovete avere fiducia nella vostra inventiva. Possibile un incontro con una persona che diventerà molto importante per voi, capace di farvi sorridere ed emozionarvi.

Gemelli

I rapporti amorosi vi daranno molto da fare, dovrete chiarire alcuni aspetti e prendere gli screzi come spunto per fare meglio.

Cancro

Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttatelo per lavorare, studiare o per concedere tempo a voi stessi. In seguito avrete soltanto voglia di riposare.

Leone

Il lavoro davanti ad ogni cosa, questo sarà il vostro principio per questa giornata, l’amore viene messo per un pò in secondo piano.

Vergine

Sarete pimpanti e con la voglia giusta di affrontare questa nuova giornata. Avrete anche il sostegno della persona amata che vi renderà felici.

Bilancia

Nuove proposte in arrivo, giornata che vi farà pensare a dei cambiamenti, ma è meglio pensarci con calma, non ascoltate l’istinto.

Scorpione

Dovete assolutamente affrontare le problematiche in amore, non si può più rinviare. Molto meglio il lavoro dove avrete delle soddisfazioni.

Sagittario

Chi è in cerca di lavoro potrebbe avere una piacevole sorpresa, gli alti avranno bei riscontri in campo lavorativo. Nuove amicizie vi renderanno felici.

Capricorno

Sarete circondati da chiacchiere inutili che cercheranno si screditarvi, ma il vostro saperci fare metterà tutti a tacere.

Acquario

Siete circondati dalla confusione nella vostra mente. Una telefonata con una persona cara per confrontarvi servirà per chiarire la vostre idee.

Pesci

Avete bisogno di ritrovare la vostra autostima, ci vuole pochissimo, basta mettersi d’impegno e questa può essere la giornata giusta.