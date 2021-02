Oroscopo Barbanera di oggi, 9 Febbraio: previsioni per tutti i segni – Vediamo cosa si prospetta secondo Barbanera in questo martedì 9 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Le occasioni oggi non mancano, ma per coglierle bisogna buttarsi nella mischia e accettare il rischio. Una discussione costruttiva con un superiore consente di analizzare chiaramente priorità e prospettive.

Toro

Ti renderai conto una volta per tutte che chi ti ama lo fa per quello che sei e non per quello che vuoi apparire, quindi sì te stesso. Amici, colleghi e parenti ti danno una mano, per non parlare del tuo partner, pronto ad accompagnarti.

Gemelli

Devi adattarti a nuovi progetti lavorativi e questo per te non è affatto un problema, ma non devi avere aspettative superiori alla normalità. In alcune occasioni hai dimostrato di saperti muovere agevolmente, arrivando sempre alla meta desiderata.

Cancro

La malinconia si è impadronita di te, ci vuole empatia e dialogo per fartela passare. Se il tuo cattivo umore è dovuto ad un progetto che non decolla con la volontà riuscirai a superare il momento.

Leone

Giornata insignificante, senza emozioni amorose, l’unica nota lieta sarà un reddito economico inaspettato, frutto del tuo lavoro.

Vergine

Alcune scelte, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Preparati ad apportare modifiche se necessario. Lascia che anche i tuoi cari vivano le loro esperienze con l’autonomia che rivendichi.

Bilancia

Meglio non stuzzicarti, potrebbe uscire fuori la parte peggiore del tuo carattere e saranno guai per tutti. Non prenderti sempre carico dei problemi altrui, pensa di più a te stesso.

Scorpione

Grande slancio nel lavoro. Consapevole delle tue capacità, chiedi ciò che è tuo. Sorprese su richiesta di avanzamento o trasferimento. Determinazione e coerenza.

Sagittario

Un passo avanti nel percorso di consolidamento della propria situazione professionale, grazie ad un buon contributo di senso concreto e pratico. Basta monotonia nei rapporti amorosi, c’è bisogno di nuovi stimoli.

Capricorno

I rapporti con chi ti è vicino acquisiscono profondità, rispetto reciproco e fiducia. È ora di lanciare quante più frecce possibile dal tuo arco. Usa la sensibilità per capire le ragioni della persona.

Acquario

Hai fascino e la capacità di connetterti con chi ti circonda, anche se tendi a essere incostante e irrequieto. Chiediti le ragioni. Una strana impazienza rende lo sviluppo degli affari pratici e domestici un pò incompleto.

Pesci

Puoi usare la tua professionalità per fare un salto di qualità o apportare modifiche. Sei single? Puoi avere un incontro che sfiderà valori e mentalità.