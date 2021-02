Oroscopo Branko domani, Domenica 28 febbraio 2021: previsioni segno per segno

Oroscopo di Branko per domani Domenica 28 febbraio 2021. La settimana è terminata ed eccoci arrivati a Domenica. Cosa avranno in serbo i pianeti per tutti i segni zodiacali ? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Domani sarà una domenica in cui dovrai rilassarti e non pensare a nulla. La settimana è stata pesante per te, cerca di sfruttare questa giornata per leggere un buon libro o guardare un film. Ti aspetta una settimana molto pesante, quindi ricarica le energie.

Toro

Ultimamente hai avuto un po’ di acciacchi fisici, cerca domani di riposarti e rimanda ogni appuntamento. In serata potrebbe esserci un litigio con il partner, cerca di non perdere le staffe e ragiona prima di attaccarlo.

Gemelli

Come indica l’oroscopo di Branko domani avrai ancora l’influenza della Luna. Saranno favoriti i nuovi incontri soprattutto per chi è single da molto tempo. Nel lavoro ti sei impegnato molto questa settimana, utilizza questa domenica per studiare nuove strategie.

Cancro

Secondo le previsioni astrali di Branko domani ti aspetta una giornata ricca di avvenimenti positivi e fortunata. In serata potrebbe arrivare addirittura una notizia che ristabilirà le tue finanze. Un amico ha bisogno del tuo aiuto, tendigli una mano.

Leone

Domani in mattinata, l’amore regnerà su tutto. Finalmente risolverai quei piccoli problemi con il partner e capirete entrambi gli errori fatti fino adesso. Cerca però di non fare più i sbagli fatti fino ad ora.

Vergine

Venere non ti sta più influenzando quindi via libera ai progetti a lungo termine. Domani utilizza la giornata per studiare nuove strategie e fissare nuovi obbiettivi. Stai andando bene ma hai bisogno di quel cambio di passo che tarda ad arrivare.

Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani la Luna ti sarà ancora favorevole. Favoriti incontri passionali per i single ma anche per chi è già impegnato. Se sei fidanzato o sposato presta attenzione a ciò che farai.

Scorpione

Domani sarà la giornata giusta per uscire allo scoperto. In questi giorni stai cercando di attirare l’attenzione di qualcuno a cui tieni molto. Domani dovresti tornare alla carica, non demordere e non arrenderti, alla fine ne uscirai vincitore.

Sagittario

Domani, secondo le previsioni di Branko, ci saranno un po’ di problemi in amore. Ultimamente le cose non vanno benissimo. Ti sta stretta tutta questa situazione ma non ti resta che resistere e osservare da vicino ogni piccolo cambiamento che farà il partner.

Capricorno

Concediti un po’ di tempo per riflettere. Domani una serie di discussioni ti metterà a dura prova. Forse stai sbagliando te? Oppure sono gli altri? Non è difficile capirlo, prenditi la serata per cercare di capire come stanno realmente le cose.

Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani il passaggio di Marte vi renderà molto nervosi. Un amico o un parente dubiterà di voi, non permetteteglielo. Siete stati molto onesti ultimamente e quindi questa volta non potete addossarvi tutta la colpa

Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko per domani, dovrete prestare la massima attenzione ad ogni dettaglio. Una persona che considerate amica farà di tutto per mettervi il bastone tra le ruote, non permetterglielo. In amore tutto bene anche se in serata ci sarà qualche piccola discussione