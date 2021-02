Oroscopo Branko domani – lunedì 8 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani lunedì 8 febbraio 2021. Una nuova settimana di lavoro sta per partire. Cosa avranno in serbo i pianeti per i segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 8 febbraio 2021: Leone

Domani si prospetta una giornata molto fruttuosa. Tu sarai motivato e determinato a fare progressi nel lavoro e ti accorgerai di come metterci impegno ripaghi! Aspettati a ottenere delle belle soddisfazioni.

Previsioni Branko domani lunedì 8 febbraio 2021: Vergine

Domani, complice anche una bellissima Luna nel segno del Capricorno, ti sveglierai traboccante di creatività e di intuizione. Resta con le antenne sollevate, perché nel corso della giornata potrebbe venirti in mente un’ottima idea da realizzare.

Oroscopo domani lunedì 8 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai usare la massima cautela, soprattutto se avrai che fare con un superiore, una figura autoritaria. Se non terrai a freno il tuo nervosismo, rischierai di discutere. Sii prudente!

Previsioni domani lunedì 8 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata molto proficua. Qualcuno, infatti, sarà impegnato da un notaio per firmare un contratto importante, una parentesi positiva dopo un periodo decisamente no.