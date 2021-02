Oroscopo Branko domani – lunedì 8 febbraio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani lunedì 8 febbraio 2021. Una nuova settimana di lavoro sta per partire. Cosa avranno in serbo i pianeti per i segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 8 febbraio 2021: Sagittario

Domani sarà una giornata particolarmente fruttuosa, soprattutto per chi sta portando avanti una compravendita, un accordo immobiliare. Nelle prossime ore sarai impegnato a contrattare: sii prudente, ma deciso!

Previsioni Branko domani lunedì 8 febbraio 2021: Capricorno

Domani accoglierai la Luna nel tuo segno. Il pianeta ti renderà particolarmente sexy, seducente. Fai attenzione, però, a non esagerare con la gelosia, altrimenti correrai il rischio di diventare anche possessivo!

Oroscopo domani lunedì 8 febbraio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko domani qualcuno potrebbe farti una confidenza tanto sconvolgente quanto inaspettata. Se così fosse, tieni il segreto per te e non rivelarlo a nessuno!

Previsioni domani lunedì 8 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti cominciare ad allargare i tuoi contatti, a cercare nuove alleati. D’ora in avanti sarà importante costruire una rete di protezione intorno a te.