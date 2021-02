Oroscopo Branko domani – martedì 9 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani martedì 9 febbraio 2021. La settimana avanza ed eccoci arrivati a martedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani martedì 9 febbraio 2021: Leone

Domani servirà la massima cautela. Nel corso della giornata potresti accusare un leggero disturbo fisico, forse di origine psicosomatica. Del resto, da troppo tempo stai accumulando stress e tensioni. Forse dovresti pensare di fare un piccolo controllo medico.

Previsioni Branko domani martedì 9 febbraio 2021: Vergine

Se nei giorni passati hai avuto un’idea vincente, domani dovresti industriarti per metterla a punto. I pianeti saranno particolarmente benevoli nei tuoi confronti, Venere e Mercurio fra tutti!

Oroscopo domani martedì 9 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai contrastare gli effetti di una Luna inquadratura. Ti converrà fare molta attenzione, specialmente in amore, sennò potrebbero nascere dei conflitti nella coppia.

Previsioni domani martedì 9 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà necessario tenere la tua profonda agitazione a bada. Se non farai attenzione, correrai il rischio di diventare troppo ansioso e geloso con il partner.