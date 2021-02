Oroscopo Branko oggi – domenica 7 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi domenica 7 febbraio. Il fine settimana sta per terminare. Cosa avranno in serbo i pianeti per i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi domenica 7 febbraio 2021: Leone

Oggi sarà una giornata che ti consentirà di recuperare un po’ dell’energia persa nei giorni scorsi. La Luna in Sagittario, infatti, ti riempirà le tue riserve esaurite dai problemi e dalle tensioni di lavoro.

Previsioni Branko oggi domenica 7 febbraio 2021: Vergine

Oggi sarà la giornata ideale per staccare il cervello dal lavoro e dalle questioni pratiche. Perché non dedichi le prossime ore allo yoga o a qualunque pratica ti aiuti a sgombrare la mente?

Oroscopo oggi domenica 7 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi si preannuncia una giornata particolarmente promettente. Nelle prossime ore, infatti, potresti ricevere buone notizie. Qualcuno si sveglierà con la voglia di organizzare una piccola gita con gli amici.

Previsioni oggi domenica 7 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko oggi sarai indaffarato a risolvere alcune difficoltà di carattere economico. È probabile che dovrai rivedere i tuoi conti, discutere con la banca di un rimborso non ancora arrivato.