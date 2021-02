Oroscopo Branko oggi – lunedì 8 febbraio 2021 – Anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per oggi lunedì 8 febbraio. Il weekend è alle spalle e una nuova settimana è appena cominciata. Cosa avranno in serbo i pianeti per i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi lunedì 8 febbraio 2021: Ariete

Oggi dovrai usare la massima cautela. Nel corso della giornata potresti imbatterti in qualche rivale che sarà particolarmente agguerrito. Non reagire in maniera impulsiva, ma prova a usare razionalità e astuzia.

Previsioni Branko oggi lunedì 8 febbraio 2021: Toro

Oggi la Luna transiterà nel segno del Capricorno. Il pianeta verrà in tuo soccorso e ti offrirà una bella carica di energia e una buona vitalità. Sfrutta la sua benevolenza per mandare avanti i progetti importanti.

Oroscopo oggi lunedì 8 febbraio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko oggi lo sguardo sexy di una persona potrebbe coglierti del tutto impreparato. Non sprecare l’opportunità che Venere ti sta procurando! Abbandona ogni riserva e mettiti in gioco!

Previsioni oggi lunedì 8 febbraio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko oggila tua settimana comincerà in maniera particolare. Nelle prossime ore, infatti, potresti ricevere alcune richieste dall’ex coniuge. Se così fosse, cerca di mantenere la calma e prova ad ascoltarlo, senza arrabbiarti.