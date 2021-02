Oroscopo Branko oggi – giovedì 4 febbraio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Oroscopo di Branko per oggi giovedì 4 febbraio 2021. I primi giorni della settimana sono passati in un baleno ed eccoci arrivati già a giovedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per i segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà uno di quei giorni in cui fare lo stretto indispensabile e niente di più. È probabile che ti sveglierai stanco e nervoso, per via di alcuni sogni inquietanti che ti hanno sciupato il sonno.

Toro

Oggi giovedì 4 febbraio 2021 la Luna sarà in aspetto opposto: ti servirà grande prudenza, specialmente dal punto di vista fisico. Nel corso della giornata potresti accusare un leggero calo, forse qualche piccolo disturbo provocato dallo stress accumulato.

Gemelli

Si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa per i Gemelli lavoratori. Nelle prossime ore, infatti, ci sarà chi otterrà una promozione, un incarico interessante e chi, invece, troverà finalmente un nuovo impiego.

Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko oggi potrebbero capitare eventi inaspettati in amore, complice una Luna particolarmente maliziosa. Qualcuno si sentirà deciso a troncare una storia logora da tempo, qualcun altro, al contrario, potrebbe prendersi una bella sbandata.

Leone

Le stelle ti inviteranno a mettere da parte il tuo enorme orgoglio e rimanere zitto, se ti troverai davanti a una figura autoritaria. Non è il momento più opportuno per fare l’eroe e dimostrare quanto vali.

Vergine

Chi da tempo sta portando avanti una compravendita immobiliare, in questa giornata potrebbe ricevere una proposta da non rifiutare assolutamente. Con stelle così favorevoli non ci sarà nulla da temere. Firma senza troppo scrupoli!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi si preannuncia una giornata molto proficua. Nelle prossime ore, infatti, potresti ricevere una somma di denaro del tutto inattesa. Corri in banca a depositarla!

Scorpione

Il passaggio della Luna nel tuo cielo ti incoraggerà a recuperare un po’ di sano egoismo. Se vorrai uscire indenne da questo periodo turbolento, dovresti cominciare a pensare un po’ più a te stesso!

Sagittario

Se non farai attenzione, correrai il rischio di provocare complicazioni inutili in amore. Con un cielo così importante non ci sarà nulla da temere: lasciati guidare dalle tue emozioni e metti da parte le paure!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko oggi la Luna nel segno dello Scorpione influirà positivamente sul settore dei contatti, delle relazioni. Dovresti approfittarne, per cercare nuovi alleati, per fare conoscenze che torneranno utili in futuro.

Acquario

Oggi dovrai fronteggia una Luna in aspetto contrario. Nel corso della giornata potresti scontrarti con un rivale piuttosto ostinato, uno di quelli che ti darà del filo da torcere. Per affrontarlo al meglio, servirà calma e sangue freddo.

Pesci

Sarà una giornata che porterà sorprese a qualche Pesci. Nelle prossime ore potrebbe spuntare l’occasione di un viaggio all’estero, quando le condizioni esterne lo permetteranno. Non perdere questa magnifica opportunità!