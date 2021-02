Oroscopo Branko – settimana dall’8 al 14 febbraio 2021 – Previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dall’8 al 14 febbraio 2021. Una nuova settimana di febbraio sta per partire. Come la affronteranno i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con qualche piccola difficoltà. Lunedì, infatti, dovrai fronteggiare un rivale molto agguerrito, mentre giovedì ci sarà un novilunio importante che ti regalerà un colpo di fortuna.

Toro

Lunedì potrai contare su una bellissima Luna che verrà in tuo soccorso nel momento del bisogno. Giovedì invece accadrà un novilunio piuttosto stressante che ti causerà un’ansia profonda.

Gemelli

Lunedì qualcuno s’imbatterà in uno sguardo sexy: non ignoratelo! Martedì, invece, sarai occupato a discutere di patrimonio famigliare, mentre giovedì una splendida Luna ti aiuterà ad avere fortuna.

Cancro

Lunedì potrebbe spuntare fuori un ex che pretenderà di avanzare delle richieste: prova ad ascoltarlo, senza arrabbiarti. È probabile che mercoledì finirai dal notaio per discutere di questioni delicate, forse spartizioni.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera piuttosto fruttuosa. Lunedì sarai molto indaffarato, ma tutto il tuo impegno alla fine verrà ripagato. Giovedì dovrai fare i conti con dello stress provocato da una Luna negativa.

Vergine

Si preannuncia una giornata, quella di lunedì, particolarmente proficua. La Luna in ottimo aspetto ti susciterà ottime idee da mettere in pratica. Mercoledì, oltretutto, chi avrà partecipato a un concorso, potrà ricevere una buona notizia!

Bilancia

Lunedì dovrai usare la massima cautela sul lavoro, altrimenti finirai con il discutere con un’autorità, un superiore. Mercoledì più di una Bilancia incapperà nell’amore vero: non fatevelo sfuggire!

Scorpione

Martedì sarà necessario avere grande prudenza in amore, sennò finirai con il comportarti in maniera troppo gelosa. Venerdì le stelle ti incoraggeranno ad affrontare un chiarimento importante.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera particolarmente produttiva. Lunedì avrai modo di contrattare e martedì potresti ricevere una buona notizia riguardo una trattativa immobiliare. Venerdì riceverai un apprezzamento sul lavoro.

Capricorno

Lunedì una bellissima Luna nel segno ti renderà particolarmente sexy: cerca solo di tenere a bada la tua gelosia nei confronti del partner! Giovedì un cambio di Luna favorevole potrebbe aiutarti a concludere un buon affare.

Acquario

La settimana potrebbe partire con un lunedì in cui scoprirai un segreto importante: tienilo per te! Martedì potresti essere colto da qualche ripensamento, mentre giovedì ci sarà un novilunio che favorirà le questioni di cuore.

Pesci

Martedì sarà una giornata interessante: un amico potrebbe trasformarsi inaspettatamente in un amante. La settimana si chiuderà con un weekend di San Valentino ricco di emozioni. L’amore ti sorprenderà!