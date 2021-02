Oroscopo, Classifica di oggi 8 Febbraio 2021 – Qual è il tuo segno zodiacale? Ecco quale sarà il tuo oroscopo e la classifica per la giornata di oggi, 8 Febbraio 2021. Qui di seguito puoi trovare tutte le previsioni per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Inizia una nuova settimana di febbraio. Scopriamo insieme quale sarà l’oroscopo e la classifica di oggi, lunedì 8 febbraio 2021.

Ariete

L’amore in questa giornata non sarà il top per voi, potreste avere dei seri dubbi sul rapporto di coppia. Anche i single saranno abbastanza pensierosi. Il lavoro sarà pesante e per questo motivo è meglio restare calmi e se è possibile prendersi una pausa. 1 Stella

Toro

Giornata interessante per l’amore. Se avete un rapporto stabile vivrete momenti magici, se siete single è arrivato il momento di fare la prima mossa. La determinazione vi rappresenterà sul lavoro, mettete in campo le vostre idee. 4 Stelle

Gemelli

Giornata che trascorrerà serenamente per quanto riguarda l’amore. Per i single non ci sono novità in vista. La tranquillità si ripercuoterà anche in ambito lavorativo. 4 Stelle

Cancro

Giornata serena in amore, nella quale non sono previsti scossoni ne per le coppie durature che quelle nate da poco. Sul lavoro sarà una giornata interlocutoria, ma state tranquilli, nei prossimi giorni molte cose cambieranno in meglio. 3 Stelle

Leone

L’umore non sarà dei migliori, ma se accanto avrete la persona amata allora il suo sostegno sarà importantissimo. Per i single sono previsti incontri batticuore, ma mai dire mai. Ci tenete davvero al vostro lavoro? E allora la voglia di fare bene non vi mancherà. 3 Stelle

Vergine

Godetevi questa giornata sotto l’aspetto sentimentale, perchè nei prossimi giorni arriveranno dei litigi nel rapporto di coppia. Aria serena per i single. Sul lavoro non vi mancherà l’energia positiva, quindi dovrete sfruttarla. 3 Stelle

Bilancia

Per i single sarà una giornata ferma per quanto riguarda l’amore, perchè siete impegnati nel lavoro, meglio andrà a chi ha una storia duratura, che troverà il suo angolo di paradiso con la persona amata. Serve l’impegno massimo sul lavoro. 3 Stelle

Scorpione

Nelle relazioni oggi nasceranno piccoli intoppi e disaccordi, fate attenzione e mantenete la calma. Poco entusiasmo sul lavoro. 2 Stelle

Sagittario

Se avete problemi con il vostro partner sarete i primi a fare un passo avanti, perchè vorrete la pace nel rapporto di coppia. I single saranno ben disponibili verso gli altri. Tutto tranquillo a lavoro. 3 Stelle

Capricorno

Il vostro essere cocciuti e testardi vi farà vivere una brutta giornata per quanto riguarda i rapporti di coppia, perchè starete sempre a far notare ogni minima cosa. Approccio sbagliato anche sul lavoro, in pratica giornata da dimenticare. 1 Stella

Acquario

Giornata di grande complicità e passione con il vostro partner. Buona giornata anche per i single. Grande forza ed energia sul lavoro. 4 Stelle

Pesci

Giornata molto piatta nei rapporti amorosi, così anche sul lavoro. 2 Stelle